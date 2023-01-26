科幻、爱情片齐贺岁 天王倾情演出 他们为爱穿越

本周有两部华语贺岁片——吴京与刘德华演出的《流浪地球2》，柯佳嬿等人演出的爱情电影《想见你》。《想见你》的特别之处是这两波贺岁片中的唯一爱情电影，适合爱看爱情片的你。此片在2019年曾推出剧集版，播出期间因为烧脑剧情，引发讨论热潮。

《流浪地球2》是2019年中国电影《流浪地球》的前传，视觉特效等更有看头。爱看西洋片的读者可留意《伊尼希尔岛的女妖》（The Banshees Of Inisherin）与《塔尔》（Tar），这两部片都在2023年金球奖有所斩获。《木乃伊历险记》（Mummies）则是西班牙动画片。

流浪地球2 The Wandering Earth 2（PG13）

娱乐性★★★☆

故事：太阳出现危机，人类组建地球联合政府，开展多个太空探索计划，以便寻找新的家园。然而宇宙之路危机四伏，为了拯救地球，流浪地球时代的年轻人再次挺身而出，展开争分夺秒的生死之战。

短评：2019年中国电影《流浪地球》是当年春节档票房冠军，票房高达46亿人民币（约9亿新元），《流浪地球2》是《流浪地球》的前传，根据刘慈欣同名小说改编。如果说《流浪地球》开启了中国科幻电影的元年，《流浪地球2》则让人看到中国科幻片又往前迈进了，从场景的调度到视觉特效等，越来越来精致。《流2》1月22日在全球包括北美地区同步公映，北美在超过125家影院放映，显然当地片商也看好此片。中国导演郭帆早前在接受央视电影频道采访时透露《流2》的筹备细节和看点，“为了弥补前作的不足和遗憾，电影在故事层面上会有更多的科幻立意，由中科院多个学科专家组成的顾问团帮助完善了十几万字的世界观设定；而在视效等制作层面上增加多样性，有着丰富多样的造型、场景设计，用细节增加世界丰富度”。

虽然刘德华没有参与第一部的演出，但郭帆为了感谢刘天王多年来对他的扶持，在电影片尾特别鸣谢刘德华。然而来到第二部，刘德华就参与演出了，片中饰演科学家图恒宇，原本有个幸福的家庭，一场意外让他痛不欲生。他透过特殊的科技方式，不时与去世的爱女短暂地讲话，有一次是时隔14年才与爱女再次“相见”，他反复倾诉“特别想”她，一字一句饱含着一个父亲对女儿的刻骨思念，华仔演得生动。一个渴望女儿可以有“一世”而不是短暂几分钟“性命”的爸爸，脑袋想了很多，所以华仔的角色，一点也不简单。相对的，吴京饰演的刘培强的经历就简单多了，为人正直、做事热血，也为患病的妻子担忧。这两大华人明星片中碰撞出怎样的花火，就留点悬念给读者。

《流2》触及人类文明的延续面临巨大挑战，处理得颇有末日氛围感。让人感动的是，往往在文明的进程中，总有一群普通人在危机来临时，肩负起延续文明的使命。《流2》有浩瀚的大战场面，科技与人文的辩证讨论，以及爱、牺牲与家庭的刻画。

想见你 Someday Or One Day（PG）

娱乐性★★★

许光汉（左）和柯佳嬿再结戏缘，合作电影版《想见你》。（嘉华提供）

故事：按下随身听的播放键，全新的故事在熟悉又陌生的恋人间展开。当李子维（许光汉饰）出现的那一刻，黄雨萱（柯佳嬿饰）意识到，梦中经常见到的那个人，此刻就站在眼前。命运反复地将李子维、黄雨萱、陈韵如（柯佳嬿饰）、莫俊杰（施柏宇饰）以及王诠胜（许光汉饰）紧扣。重逢时，又是另一次循环的开始，众人该如何破解时空循环，拯救彼此的生命？

短评：本地第一波和第二波贺岁档中，唯一的爱情电影。

剧集版的《想见你》在2019年推出，播出期间因为烧脑剧情，引发讨论热潮。这部剧从台湾红到海外，包括影视作品多不胜收的韩国。韩国翻拍版预计2023年第三季度播出。

相隔两年迎来电影版，由导演黄天仁率领原班人马打造。情节从剧集版的尾声展开，故事是新篇章，因此如果没看过剧也看得懂电影。不过，少了剧集基础，看片时需要用最快的速度了解《想见你》的穿越概念和逻辑，并不容易。

记者没看过剧，在戏院里拼凑逻辑，尽力理清所以然，死了不少脑细胞。许光汉和柯佳嬿都分饰二角，有时“陈韵如”的身体里是“黄雨萱”，有时“李子维”已不在人世，有时死的是他和她，另一次死的又是她和她……错综复杂，剪不断理还乱。相信《想见你》剧迷能看懂，若不是剧迷，可参考许光汉接受《联合早报》访问时提出的建议：看戏前要吃饱睡足，以最佳状态看片。

撇开烧脑的部分，这部片温暖和充满爱。李子维和黄雨萱之间的爱意浓烈，因为爱，他们心甘情愿经历无数次穿越。喜欢戏里的这句话“去爱，去失去，要不负相遇”。片中反复播放台湾歌手伍佰的歌曲“Last Dance”，相当洗脑。

塔尔 Tar（M18）

期待指数★★★★

姬蒂班查《塔尔》演出面临困境的作曲与指挥家。（片商提供）

故事：莉迪亚·塔尔（Cate Blanchett，姬蒂班查饰）被视为现今世上仍活着的最伟大的作曲与指挥家之一，她也是德国一个知名管弦乐团史上首位女首席指挥家。距离交响乐的表演仅有几天时间，这个表演有望让她的职业生涯达到顶峰，但各种因素似乎对塔尔不利，塔尔聪明可爱的六岁养女，成为她重要的精神支柱。

《塔尔》是《刻骨之爱》（In The Bedroom）与《儿童不宜》（Little Children）等片的美国导演Todd Field（托德菲尔德）暌违16年后的新作。他在世界被疫情搞到天翻地覆的这几年写下这个故事，而塔尔这个角色是特地为奥斯卡影后姬蒂班查所写的。姬蒂班查为了能完美诠释指挥家的角色，学习指挥与钢琴，并与自1870年成立的德勒斯登爱乐乐团（Dresdner Philharmonie）合作。姬蒂班查凭精彩的演出摘下金球奖与威尼斯的影后。她拿过三次金球奖影后，《塔尔》是她继《情迷蓝茉莉》（Blue Jasmine）后再称后，威尼斯则两次称后，上一次是《我不在那儿》（I'm Not There）。《塔尔》以古典音乐世界为背景，然而随着主人公塔尔的生活与职业生涯逐渐崩解坠落，影片也带领观众重新审视当今社会的权力场域，穿西装的女人，会让男人自愧不如吗？

伊尼希尔岛的女妖 The Banshees of Inisherin（M18）

娱乐性★★★★

柯林法洛（左）和布莱丹格里森在《伊尼希尔岛的女妖》扮演一对断交的朋友。（迪士尼提供）

故事：位于爱尔兰西岸的偏远岛屿上，小提琴家康姆（Brendan Gleeson，布莱丹格里森饰）突然单方面跟多年的朋友派瑞（Colin Farrell，柯林法洛饰）断交，理由是他不想再听派瑞无聊的言谈。派瑞难以接受，试图修复友谊，他三番两次与康姆攀谈，康姆忍无可忍，发出最后通牒……

短评：导过《意外》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）的英国导演Martin McDonagh（马丁麦克多纳）的新作。剧本由导演编写，故事透过两个男人的情感破裂，暗喻爱尔兰内战带来的伤害和悲剧。

远离战乱的幽静小岛上，岛民的生活看似岁月静好，却无趣极了。日复一日，年复一年，除了一家有点生气的酒吧可去，偶尔逗一逗动物，他们没有其他消遣娱乐了。

变数划破平静，戏剧化的后续展开。岛外打内战，岛上由柯林法洛和布莱丹格里森饰演的固执男人也互打“内战”。双方僵持不下，演变成无法逆转的结果，之后可见断指、血迹斑斑和熊熊大火，岛上年迈的预言者敲起丧钟，小岛不再平静了。

至于观影感受，感觉像是目击海啸来临，画面很有冲击性。

这部黑色喜剧片在第80届金球奖上，囊获音乐或喜剧类最佳男主角（柯林法洛）、最佳剧本和最佳电影三项大奖。（英语对白，附中文字幕）

木乃伊历险记 Mummies（PG）

期待指数★★★

故事：西班牙动画片。住在地下城的三个埃及木乃伊，误打误撞来到现代英国伦敦。王室的古老戒指被野心勃勃的考古学家偷走，为了寻回戒指，三个木乃伊展开滑稽又古怪的旅程。（英语对白，附中文字幕）