感情回温？小S合体老公比爱心 谢霆锋被疯猜与王菲滑雪

王菲和谢霆锋、小S和许雅钧这两对都是娱乐圈受瞩目的夫妻档，前阵子都传他们之间感情生变，但一踏入水兔年，似乎感情都有转机。

小S 25日晒出和许雅钧及三女儿许老三一起在澳大利亚悉尼度假的照片，只见三人站在悉尼歌剧院前合影，个性搞怪的许老三将口罩遮住整张脸拍照，让网民纷纷笑说女儿继承了小S的性格。

更令人关注的是先前被卷入大S、汪小菲家务事风波的小S夫妇，一度被爆许雅钧在外有小三，小S曾为此气得在节目大吼：“不要再乱编我们家的故事了！”现在她和丈夫合体，穿短袖的许雅钧露出麒麟臂，一手搭着小S肩膀，一手比出手指爱心，夫妻俩笑容灿烂，自动打脸传闻。

不过她和家人、朋友在悉尼聚餐照被偶遇者曝光，其中一张她和朋友聊天，许雅钧在一旁放空，竟也遭一些网民质疑“夫妻私下零互动”，让偶遇发文的网民忍不住跳出来帮忙澄清：“人家就是一家在这里喝喝东西聊聊天……人家老公也有参与聊天……只是我没拍全。没看到事实就不要乱评。”

另一方面，王菲和谢霆锋自2014年“世纪复合”后，始终爱得低调，去年11月王菲被拍到神情憔悴，看似摀住嘴痛哭的视频，引起网民猜测两人感情生变。谢霆锋25日分享春节滑雪照，说“滑饿了，来点雪中餐”，竟无惧天寒地冻，直接坐在雪地上吃起来。

有网民眼尖，从他头上的护目镜倒射，看到与他同行的还有4人，认定其中卖力坐在雪地上帮他拍照的就是王菲。大家“一厢情愿”地留言：“看到了，眼镜上是菲菲”“两个人滑雪很浪漫啊”，但也有人冷静指出那只是助理。