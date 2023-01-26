杨佑宁圆梦当二宝爸 新春秀超音波片报喜 　

（台北讯）40岁演员杨佑宁新春报喜，将升格为二宝爸，2岁女儿Anah要当姐姐了。他星期三（25日）在Instagram（IG）放上胎儿心跳声，写下“The sound from the universe”（来自宇宙的声音）宣告老婆Melinda腹中又有了小生命。

杨佑宁和Melinda是2020年9月9日登记结婚，同年12月女儿Anah出生，受疫情影响延到2022年7月才补办婚礼，让老婆在身材最美好时披上婚纱。杨佑宁一直以来的目标是生两个孩子，让Anah日后有个伴，补办完婚礼后顺利怀上二胎，做人功力颇为精准，安排得恰恰好。

这回Melinda肚皮再有喜，杨家二老同步收到佳音，奶奶知道后也好开心。杨佑宁的Youtube频道《What A Life》最新预告中Melinda抱怨自己肥胖风险评估高达80%，杨佑宁形容“原本只想换个角度呈现生活，是不是一不小心太真实”，25日晚上8点完整版搭配怀二胎喜讯上架。

杨佑宁傍晚6点整放上二宝心跳声，朋友和粉丝纷纷祝贺，杨铭威说：“哇太恭喜了，学长！”也有人马上点出Melinda抱怨天然胖，打气说：“OK的”。孕妇本人也发文分享喜悦：“no.2 landing soon”（老二很快会降临），获得六月和温贞菱等星友的祝福。