曾诗梅IG曝“咖啡仔”林明哲退休

曾诗梅日前在IG晒出和林明哲的合照，并写道：“退休快乐! 享受人生另一个阶段开始了！恭喜恭喜！”间接告知影迷林明哲即将退休，去享受人生的另一个阶段。

帖文发出后，不少粉丝留言表示感到惋惜，也感谢林明哲曾经在荧光幕带给大家欢乐，并祝福他退休快乐。

针对此帖文，记者星期四（1月26日）尝试联络林明哲，但至截稿尚未联络上。

林明哲是上个世纪80年代本地著名的电视小生，他曾参与过不少剧集的演出，包括《咖啡乌》《吾家有子》《绝代双雄》《亚答籽》等。

林明哲其实是助导出身，他在2018年新传媒的资讯节目《星期二特写》的《光影回音》特辑中接受访问时说，自己之所以会演戏当演员，是1984年电视台演员短缺，当时的戏剧总监江龙于是找他出演《荒原》一剧，剧中他饰演一名游手好闲的年轻人，由于表现特出，从此从幕后走到幕前，当起演员，更成为电视台的小生之一。

回忆起初出茅庐拍摄《荒原》时，林明哲印象最深刻的是，一场与资深演员利永锡的对手戏，他说：“原本对白都背好了，但看到利永锡的眼神，突然就慌了起来，感觉有很大压力。”

他也在节目中提及与黄文永在《亚答籽》中合作，说和黄文永经常在戏外分享人生和憧憬。

至于难忘的角色，他说在《咖啡乌》的角色最让他难以忘记，“我的角色就像那个时代的任何年轻人一样，他们没有那么大的野心，但他们对生活充满激情，那是我的天性，我喜欢我扮演的那个角色。”

90年代再退居幕后

林明哲再度退居幕后，曾经导过上百集戏。

90年代，林明哲再回到幕后当导演和监制，这些年来负责导演和监制的戏剧不计其数，其中包括《勾魂使者》《118》等。

他在《光影回音》说到当演员和导演的分别时，他说：“做演员我只用我的声音和表情去完成一部戏，但当导演必须靠演员和其他工作人员在规定的时间把工作完成，把故事说好，责任比较重大。”

林明哲也说，当了导演那么多年，到了他这个年纪，也是时候教导年轻一辈，传承下去。”