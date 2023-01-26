BLACKPINK合约8月到期 YG娱乐续约需天文数字

（首尔讯）韩国女子天团“BLACKPINK”堪称是YG娱乐旗下最强力的印钞机。她们的合约今年8月到期，韩国《文化日报》报道，四姝的续约金每人至少要200亿韩元(约2128万新元)，外传有泰国和中国的经纪公司开出1000亿韩元(约1.6亿新元)想签下Lisa，四人是否会为了老东家恩情续约仍是未知数，但肯定的是，YG娱乐想与四人续约，肯定是一条艰难的路。

BLACKPINK由Jisoo（智秀）、Jennie、韩裔纽西兰籍Rosé和泰国成员Lisa组成，四姝分别担任Dior、Chanel、YSL、CELINE的品牌大使，所到之处都是镁光灯追逐的焦点。

四人与所属公司YG娱乐在2016年8月8日签约出道，合约将在今年8月到期，虽然她们还在巡演，但是否续约已经成为焦点。由于她们现在实在太红，可想而知YG与她们续约过程不会太顺利，因为在过去的7年间，BLACKPINK身价已今非昔比。

据业界人士透露，“Lisa在故乡泰国等东南亚市场具有相当高的影响力，包括中国在内的国家有意向她提出1000亿韩元左右的签约金。这样的金额绝对不是YG娱乐可以负担的。”不过，BLACKPINK的成员也不是凡事都看钱，因为她们只有与YG签约，才能维持团体的原貌。因此YG娱乐能否给出适当的合约金是很大的关键。

业界相关人士预测，YG为了留住BLACKPINK，对每个成员至少要提出200亿韩元以上的合约金。现在她们正在进行估计吸引150万人的世界巡演，以每张门票平均12万韩元（约128新元）计算，仅演出销售额就高达1800亿韩元（约1.9亿新元），再加上专辑销售和音源收益、广告拍摄等其他活动，还有YG在维持BLACKPINK的同时所获得的象征意义和作为上市公司的市价总额等，YG为了与BLACKPINK续约，必须要提出天文数字的合约金。

另一业界相关人士认为：“续约时间通常只有2到3年左右。假设按照传闻所说的，公司付给四人200亿韩元，也就是一共800亿韩元的合约金，那么YG是否能在合约期限内获得收益，需要专业计算。”

如果BLACKPINK选择不续约，YG必定会遭受巨大的打击，据报道他们因此推出新女团Baby Monster，如果续约不成，YG很有可能会以Baby Monster为最新主打团体，尽量将损失降到最低。