娱乐吃瓜：81岁“国民妈妈”金惠子 私下是零分母亲

熟悉韩剧的观众或许对这个名字陌生，但绝对曾在某些作品中观赏过这名国宝级老戏骨的精湛演出。81岁的金惠子（Kim Hye-ja）今年迎来出道第61年，出版自传《感谢人生》之余，更难得登上韩国节目《刘 Quiz on the Block》（You Quiz on the Block），与主持人刘在锡（Yoo Jae-suk）、曹世镐（Jo Se-ho）畅聊她的人生旅程。

含着金钥匙出身的千金、演绎过无数母亲角色的金惠子，却自责自己是个零分的妈妈？

含着金汤匙出生的“官二代”

金惠子年轻时期。（互联网）

金惠子出生于富裕家庭，父亲是财务部高官，她从小不愁衣食，住家光是客厅大小就足足有200坪。金惠子还透露，家中的庭院非常大、约900坪，“人们还以为我家是公园，还跑进来玩。”

金惠子在就读梨花女子大学时，参加了韩国电视台KBS的首届演员选拔，甚至还退学专心演戏，“本以为家人会制止这不切实际的梦，结果没想到父亲非常支持。”然而，金惠子的演艺之路并没有就此展开，而是仅演出几部话剧和剧集后，她自认不是当演员的料，便匆匆结束了梦想。

金惠子与老公年轻时的合影。（互联网）

后来金惠子遇上了大她11岁的企业家林宗灿，两人相恋并结婚，婚后的4年金惠子都在家中相夫教子。正是在家的这段时间，金惠子想演戏的欲望再次萌生。丈夫更是为了支持她追求梦想，开玩笑表示：“她不会做家务，连碗都不会洗，在家里还需要教育孩子，感觉她的生活都变得毫无热忱，所以我支持她去重拾梦想、回去演戏！”

“国民妈妈”最惧怕的角色是家庭主妇

金惠子及崔佛岩在《田园日记》中饰演夫妻。（互联网）

有了家人的支持，金惠子在演艺路上毫无后顾之忧全力冲刺。1980年代开始可说是金惠子的事业全盛时期，她在韩国最长寿电视剧《田园日记》里饰演母亲的角色，随着剧集播出的时间横跨22年（共1088集），她在剧中的角色深入人心，成为韩国家喻户晓的“国民妈妈”。后来的《爱情是什么》《宫》《住在清潭洞》《Dear My Friends》《耀眼》再到近期的《我们的蓝调时光》，更是无数剧迷们心中的经典。

金惠子在（左起）剧集《宫》《Dear My Friends》《耀眼》中的剧照。（互联网）

值得一提的是，自百想艺术大赏于1979 年起创立电视部门大赏后，金惠子每逢“9”结尾的年份（1999年除外）皆是最高荣誉的大赏得主，也让金惠子“逢九必得大奖”的迷思不胫而走。

除了获奖无数，金惠子的人气也体现在商业广告上。凭借一句广告台词“没错，就是这个味道！”虏获广大消费者的芳心，代言人更是一当就27年，创下韩国健力士世界纪录。

有趣的是，母亲形象深入民心的金惠子却最惧怕接演擅长做饭、做家事的主妇角色。她透露自己平常不会到厨房下厨，所以做饭、做家务的戏份都需要提前练习。“如果有将豆芽去头去尾的戏，我就会先买豆芽回来自己练习，还会问朋友怎么做。”不仅是处理豆芽，洗被子、腌制泡菜等场景她也会一一提前练习。

正因为对演戏全情投入，蜡烛难以两头烧，私下的金惠子自责自己是“只知道演戏的人”。身为另一半、身为母亲，给自己打的分数是零分。

自认是零分母亲

金惠子与老公各抱着孙子孙女合影。（互联网）

1998年，金惠子的丈夫林宗灿因胰脏癌离世。金惠子数次在节目上公开提及老公，眼角依旧藏不住爱意，看得出夫妻两人鹣鲽情深。被问及老公是怎么样的人，金惠子回想起自己觉得能用汉字写“祝贺”“奠仪”这件事特别帅气，“我老公就先帮我写好了，虽然我有上过学，但真的很不会写汉字，所以我就跟他说你帮我多写一点，要不然你不在的话我怎么办。结果他帮我写完一大叠之后就走了，身为他的太太，我就是这样的人。每当想起这件事我就很愧疚，我到底是多么不懂事啊，怎么能让病重的人帮我写这个，但我只是想表达‘我不能没有你’。”

演绎了无数个母亲的角色，但却自认不是个好母亲。金惠子聊及儿子长大后曾跟她说：“妈妈拿到剧本后就会躲到房间，就像妈妈面前落下了帷幕一样，不能进去。”金惠子感慨，“听到他这么说，真的感到很愧疚、很对不起。所以我必须认真演戏才行，让孩子们这么孤单，如果连演戏也演得糊里糊涂，我就真的没脸见他们。”

如今81岁的金惠子，仍旧热爱演戏，并且感谢还能继续演戏，“以后会接到什么样的角色，光想还是会很心动，要继续演戏才行。”一如她在获颁第55届百想艺术大赏时所引用的《耀眼》台词：“我的人生偶尔不幸、偶尔幸福。我很高兴自己活过一场，并且没有一天不是耀眼的。 既然出生在这个世界上，你就有资格每天享受这一切，虽然现在生活可能很疲惫，但也请耀眼的活在每个今天吧！”