娱乐吃瓜：81岁“国民妈妈”金惠子 私下是零分母亲

熟悉韩剧的观众或许对这个名字陌生,但绝对曾在某些作品中观赏过这名国宝级老戏骨的精湛演出。81岁的金惠子(Kim Hye-ja)今年迎来出道第61年,出版自传《感谢人生》之余,更难得登上韩国节目《刘 Quiz on the Block》(You Quiz on the Block),与主持人刘在锡(Yoo Jae-suk)、曹世镐(Jo Se-ho)畅聊她的人生旅程。

含着金钥匙出身的千金、演绎过无数母亲角色的金惠子,却自责自己是个零分的妈妈?

含着金汤匙出生的“官二代”

金惠子年轻时期。(互联网)

金惠子出生于富裕家庭,父亲是财务部高官,她从小不愁衣食,住家光是客厅大小就足足有200坪。金惠子还透露,家中的庭院非常大、约900坪,“人们还以为我家是公园,还跑进来玩。”

金惠子在就读梨花女子大学时,参加了韩国电视台KBS的首届演员选拔,甚至还退学专心演戏,“本以为家人会制止这不切实际的梦,结果没想到父亲非常支持。”然而,金惠子的演艺之路并没有就此展开,而是仅演出几部话剧和剧集后,她自认不是当演员的料,便匆匆结束了梦想。

金惠子与老公年轻时的合影。(互联网)

后来金惠子遇上了大她11岁的企业家林宗灿,两人相恋并结婚,婚后的4年金惠子都在家中相夫教子。正是在家的这段时间,金惠子想演戏的欲望再次萌生。丈夫更是为了支持她追求梦想,开玩笑表示:“她不会做家务,连碗都不会洗,在家里还需要教育孩子,感觉她的生活都变得毫无热忱,所以我支持她去重拾梦想、回去演戏!”

“国民妈妈”最惧怕的角色是家庭主妇

金惠子及崔佛岩在《田园日记》中饰演夫妻。(互联网)

有了家人的支持,金惠子在演艺路上毫无后顾之忧全力冲刺。1980年代开始可说是金惠子的事业全盛时期,她在韩国最长寿电视剧《田园日记》里饰演母亲的角色,随着剧集播出的时间横跨22年(共1088集),她在剧中的角色深入人心,成为韩国家喻户晓的“国民妈妈”。后来的《爱情是什么》《宫》《住在清潭洞》《Dear My Friends》《耀眼》再到近期的《我们的蓝调时光》,更是无数剧迷们心中的经典。

金惠子在(左起)剧集《宫》《Dear My Friends》《耀眼》中的剧照。(互联网)

值得一提的是,自百想艺术大赏于1979 年起创立电视部门大赏后,金惠子每逢“9”结尾的年份(1999年除外)皆是最高荣誉的大赏得主,也让金惠子“逢九必得大奖”的迷思不胫而走。

除了获奖无数,金惠子的人气也体现在商业广告上。凭借一句广告台词“没错,就是这个味道!”虏获广大消费者的芳心,代言人更是一当就27年,创下韩国健力士世界纪录。

有趣的是,母亲形象深入民心的金惠子却最惧怕接演擅长做饭、做家事的主妇角色。她透露自己平常不会到厨房下厨,所以做饭、做家务的戏份都需要提前练习。“如果有将豆芽去头去尾的戏,我就会先买豆芽回来自己练习,还会问朋友怎么做。”不仅是处理豆芽,洗被子、腌制泡菜等场景她也会一一提前练习。

正因为对演戏全情投入,蜡烛难以两头烧,私下的金惠子自责自己是“只知道演戏的人”。身为另一半、身为母亲,给自己打的分数是零分。

自认是零分母亲

金惠子与老公各抱着孙子孙女合影。(互联网)

1998年,金惠子的丈夫林宗灿因胰脏癌离世。金惠子数次在节目上公开提及老公,眼角依旧藏不住爱意,看得出夫妻两人鹣鲽情深。被问及老公是怎么样的人,金惠子回想起自己觉得能用汉字写“祝贺”“奠仪”这件事特别帅气,“我老公就先帮我写好了,虽然我有上过学,但真的很不会写汉字,所以我就跟他说你帮我多写一点,要不然你不在的话我怎么办。结果他帮我写完一大叠之后就走了,身为他的太太,我就是这样的人。每当想起这件事我就很愧疚,我到底是多么不懂事啊,怎么能让病重的人帮我写这个,但我只是想表达‘我不能没有你’。”

演绎了无数个母亲的角色,但却自认不是个好母亲。金惠子聊及儿子长大后曾跟她说:“妈妈拿到剧本后就会躲到房间,就像妈妈面前落下了帷幕一样,不能进去。”金惠子感慨,“听到他这么说,真的感到很愧疚、很对不起。所以我必须认真演戏才行,让孩子们这么孤单,如果连演戏也演得糊里糊涂,我就真的没脸见他们。”

如今81岁的金惠子,仍旧热爱演戏,并且感谢还能继续演戏,“以后会接到什么样的角色,光想还是会很心动,要继续演戏才行。”一如她在获颁第55届百想艺术大赏时所引用的《耀眼》台词:“我的人生偶尔不幸、偶尔幸福。我很高兴自己活过一场,并且没有一天不是耀眼的。 既然出生在这个世界上,你就有资格每天享受这一切,虽然现在生活可能很疲惫,但也请耀眼的活在每个今天吧!”