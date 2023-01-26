最惨贺岁片！《中国乒乓》上映两天突撤档

（综合讯）中国春节电影票房过去三年受疫情影响表现低迷，今年春节黄金档期一口气上映六部作品，其中由张艺谋导演新片《满江红》与吴京主演的《流浪地球2》，上映5天各创下18亿（约3.5亿新元）和16亿元人民币（约3.1亿新元）票房佳绩。反观邓超和孙俪主演的主旋律电影《中国乒乓之绝地反击》才上档两天，就疑似因票房不佳宣布撤档。

《中国乒乓之绝地反击》原定22日与其他六部电影一起上档，但最后却延到大年初三才正式上映，但没想到上映两天，电影公司25日晚上突然宣布撤档，“因我们宣传发行团队在决策、筹备、推进工作中存在重大失误和严重不足，致使影片在春节档陷入特别被动的局面。让这样一部赤诚之作，无法收获更多观众的评析，我们深感心痛”，电影自初五开始改为“小规模”放映，2月17日将重新上档。据报道，目前《中国乒乓之绝地反击》票房为4030万（约780万新元），26日排片占比仅4.4%。

今年中国春节档期一口气上映《流浪地球2》《满江红》《无名》《交换人生》《熊出没·伴我‘熊芯’》及《深海》六部新片，竞争相当激烈。截至26日中国春节档期电影总票房已突破40亿元人民币（约7.7亿新元），其中《满江红》《流浪地球2》和《熊出没·伴我‘熊芯’》分列位居春节档票房前三名。