《盐袭危机》《农历新年大比拼》 两宣导片有赞有弹

新春期间，不少观众已透过电视频道和网络平台看到本地两个官方创意短片。其中一个是卫生部推出的《盐袭危机》（The Great A-Salt），时长1分40多秒，主题结合新年与功夫，让健康正义的化身“康女侠”大展身手，对付向食客开枪发射盐颗粒的“盐魔王”。故事旨在提醒观众要“少盐少钠少危害”，吃得太咸对健康有害。短片在视频网站YouTube上线8天，观看次数逼近25万。

漫威和DC的超级英雄片票房卖座，《盐袭危机》乘着热潮，内容融入超级英雄和多元宇宙概念。网民“J Tan”在YouTube留言：“这个短片吸引了我全家人的目光，有注入心思拍摄，角色也很可爱。”网民“Red Dot Diva”说：“真有趣。会在下一个节日推出续集吗？”也有网民赞许演员的表现。

无须故弄玄虚

不过，也有观众对短片时长有意见。网民“Torr HTHC”说：“短片过长，不简洁，浪费资源。”《联合早报》读者Jane（XXX364）透过娱乐版热线留言栏目《观众大声说》反映：“乍看创意短视频《盐袭危机》还以为是什么动作片的预告。其实作为宣导片，无须如此故弄玄虚。简洁明了，主题一看就懂，更易有效果。”

另一个是gov.sg短片《农历新年大比拼》（暂译，The Great CNY Competition），时长两分半，主人翁是一个男孩，他的家人与大伯、二伯家在除夕夜努力博得阿嫲的欢心，进行三个回合的比拼，结尾以阿嫲的一句话“最重要的不是谁比谁好，而是我们相亲相爱，一家团圆”点出全片主题。短片在YouTube上线11天，观看次数破120万。

网民“Tran Long Nguyen”在YouTube留言：“好可爱的短片！”网民P JJ说：“农历新年要跟所爱的人团圆！感谢你们拍摄这个可爱的短片！”

《农历新年大比拼》讲述家人努力博得阿嫲的欢心。（截自短片视频）

播出时间长观众不耐烦

跟《盐》的情况相同，也有观众对《农》的时长有意见。网民“wheregot ime”说：“前两分钟可以剪（辑）掉，浪费时间观看。”

有电视观众告诉记者，每当看到《盐》或《农》播出，她会觉得不耐烦，因为比起一般电视广告，这两部片显得太长，她后来看到电视上播出《农》简短版，可接受短版播出。

另有观众向记者提出，第一次观看《盐》和《农》觉得津津有味，后来两片反复播出，她就看不下去了。