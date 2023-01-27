姐妹都刚生宝宝 文慧如新年当“见习妈妈”

大姐和三妹都刚生宝宝，文慧如新年期间当“见习妈妈”。

在台湾发展的本地歌手文慧如，2020年和2021年因为冠病疫情无法回新过年。去年（2022年），她刚好1月在本地开唱，之后就留下来过年，今年则特地从台北返新。她接受《联合早报》访问时说：“去年回来时要隔离，后来回台北也要隔离，今年因为无须隔离，所以是完全没有压力的心情。”

除了无压力，文慧如今年也特别开心，因为家里迎来两个新成员。她分享说：“大姐和三妹都刚生宝宝，也都在妈妈家坐月子，所以我们家很热闹，一直有笑声。”文慧如家有四姐妹，她排行老二。

今年回新过年无须隔离，文慧如心情特别轻松。（受访者提供）

希望今年底办婚礼

这两个星期帮忙照顾宝宝，文慧如笑说：“我像半个奶妈，也像见习妈妈。”

她2021年8月在IG分享喜讯，接受了男友、本地音乐制作人张暐弘的求婚，但当时因为疫情关系，尚未决定婚礼时间和地点。

她透露：“我们希望今年年底办婚礼，这次回来，已经开始找地点，只是好几个心目中的地点都没有档期，让我有一股挫败感。亲戚来拜年时问我几时办婚礼，我就跟他们解释，不是不想办，是找不到地点。”她也有感今年可能是最后一次拿红包，所以非常珍惜。

当妈得做心理准备

文慧如喜欢小朋友，但对于当妈妈这件事，她说还是要做好心理准备，这次帮忙照顾两个外甥，让她有了一些体验。

她说：“宝宝就是哭、喝奶、大便，两个妈妈就是哄啊、抱啊、喂奶、挤奶，看着大姐和三妹怎么照顾宝宝，觉得真的蛮累的，尤其妹妹是剖腹生产，伤口还痛着，真的不容易。”

问她怎么帮忙，文慧如笑说：“我比较粗线条，所以姐姐和妹妹不太放心，只让我做一些简单的，例如抱一会儿宝宝，准备宝宝的洗澡水，给宝宝拍嗝。两个外甥太可爱了，只是他们一哭，我会不知所措，就立刻把宝宝交回给他们的妈妈。”她分享另一件有趣的事，就是她觉得初生婴儿都同一个模样，尤其是闭着眼睛的时候，所以她试过看到有一个宝宝在客厅睡着，会多看几眼，确认究竟是姐姐还是妹妹的孩子。

文慧如回想大姐生第一胎时，人在台北的她因为疫情无法返新，当她2022年回来时，孩子快两岁了。这一次能参与两个外甥初生的阶段，她好开心。她说接下来为了筹备婚礼，会蛮常返新，到时候又可以见到两个宝宝了。