两马国媳妇 陈乔恩被笑“雨神” 陈嘉桦赶场飞机高铁全用上

（综合讯）台湾女星陈乔恩2022年成为马来西亚媳妇后，2023年首次跟着老公曾伟昌（Alan）一起回马过年。曾伟昌分享了两人在马国聚会的照片，这也是他首次带着陈乔恩和自己的朋友见面。

陈乔恩曾自封“雨神”，说去哪儿拍戏哪儿就下雨。她1月24日和老公在车上自拍视频，说刚和朋友聚会结束，朋友抱怨今年春节怎么一直在下雨，大家调侃是陈乔恩把雨给带过来，曾伟昌则笑说“原来自己请了一个下雨女神”，把陈乔恩逗得非常开心。

陈乔恩和曾伟昌相恋近三年结为夫妻，他们日前上节目《妻子的浪漫旅行》，谈到情侣都会有“浪漫中毒症”，就是热恋期都会舍不得离开彼此，他们也是超黏彼此，只要一有空就会打视讯电话给对方。而且，两人除非有事否则绝对不会挂断，就这样边充电边视讯，最长纪录高达800分钟，等于连续13个小时不断线，让其他来宾都听傻了。

此外，曾伟昌就算看见手机另一头的陈乔恩已经进入梦乡，也不会挂电话，还会拿着手机到工作室继续画画，等对方醒了就可以马上继续聊。

Ella（前排左一）入乡随俗，与家族成员开心与醒狮、财神爷合照。（互联网）

另一名马国媳妇陈嘉桦（Ella）经历冠病疫情三年，新春期间终于回夫家马六甲过年团聚。她在社媒分享自己充实的新年假期照片，包括开榴梿的视频，“回到马来西亚就是要吃榴梿！自己的榴梿自己开！”姿势被网民大赞专业。

Ella在社媒分享新年假期的照片，当中就属老公赖斯翔骑电单车载她的照片最为引人瞩目。（互联网）

在众多照片中，当属“赖解孵（Ella老公赖斯翔）骑电单车载Ella照片”最为引人瞩目。Ella介绍道：“老公高中的电单车，超过30年，古董级。”并说有了这坐骑，可以“兜风免塞车”。马国网民纷纷笑道“Ella的拖鞋，也很local一下，哈哈”；“S.H.E经典，电单车经典，头盔经典”；“我们叫Long Gai” ；也有网民笑称，电单车的车牌万字会开。

如今已返回台湾屏东娘家的她，1月25日在脸书晒出多张照片，笑称“赶场的过年”，飞机、高铁、电单车通通用上，还开心与醒狮合照，高呼：“旺啊！发啊！”