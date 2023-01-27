为年轻人争取免费游新西兰 韩四男星苦中作乐

票务代理梦之队 Bros on Foot

tvN（星和Ch824，新电信Ch518），每周五晚上10.30

“我来吃苦，你来旅行”，是这个旅游综艺的主题。四位艺人河正宇、朱智勋、崔珉豪和吕珍九到新西兰展开八天旅程，享受美景和欢乐时光的同时，会收到“任务卷”，若成功完成各种任务，就能为年轻人赚取“旅行卷”免费畅游新西兰。

节目的目的是让过去三年因为疫情无法出国的年轻人有机会出国，并通过报名方式让年轻人投信，说明为何想得到这个旅行的机会，再从中选出幸运儿。

河正宇和朱智勋这两位好朋友都是首次参与综艺，从预告片可以看到河正宇是“欢笑制造机”，经常逗得弟弟们哈哈大笑，没有综艺经验的他也有许多懵懵的时候，相当逗趣。朱智勋被封“暖男”，不只照顾弟弟们，还照顾动物们。他也是大厨，端上意大利面、牛扒、汉堡、白切肉、辣炒猪肉等，让大家吃得津津有味。为了赚取“旅行卷”，朱智勋也卯足全力，向制作人下跪、在草地上打滚，完全不顾形象。

四人的旅程从基督城（Christchurch）“战战兢兢”地开始，因为新西兰车子的驾驶盘在右边，跟韩国不一样，吕珍九开得小心翼翼，坐在他身边的河正宇比他还紧张。一个小时后，体恤弟弟的河正宇决定当司机，他也大叹不容易。

开始挑战任务前，总得先填饱肚子，但可没那么容易。四人每天早上要玩游戏赚取当天的零用钱，结果第一天只得到26新西兰元（22新元），到超市买食材要精打细算，只能放弃最爱的五花肉改买较便宜的香肠，还有购买便宜又耐饱的马铃薯。

采购完毕踏出超市，四人惊讶工作人员把他们的车子开走了，留下四台脚踏车、四个背包和一张地图。原来他们的第一项任务是，太阳下山前抵达44公里外的一个营地。

朱智勋（左）和崔珉豪完成骑脚踏车44公里的任务。（tvN提供）

河正宇被头盔“打败”

平时喜欢走路，还出过一本书《走路的人》的河正宇，没想到自己会被脚踏车打败，应该说是被一个头盔打败。事因他的头盔太紧，戴了很不舒服，加上他背着沉甸甸的马铃薯，结果骑行10公里之后到达第一个选择地点——继续或放弃，他选择放弃，并感叹：“我可以走10万步，可以跑全程马拉松，却因为头盔而崩溃。”

朱智勋跟节目组“讨价还价”，说不一定要四人都参与任务，只要最终有人完成任务就行。最后决定河正宇带着吕珍九先开车前往营地准备晚餐，朱智勋和崔珉豪继续前进，而两人最终顺利完成任务，得到七张“旅行卷”，还亲自打电话给被选中的幸运儿，送上惊喜。

夜幕低垂，在满天星空下吃着烤香肠和马铃薯，四人终于卸下一天的疲累。但隔天醒来，有新的任务等着他们，就是要走12万步，每走一万步就能得到一张“旅行卷”。这个任务最适合河正宇，他兴致勃勃地带着弟弟们接受挑战。

《票务代理梦之队》早前在韩国举行记者会，河正宇说收到邀请时，觉得节目很有意思，加上他也想旅行，最重要是觉得跟朱智勋合作会很有趣。朱智勋则说，河正宇从未参演综艺，最初觉得对方不会接拍，怎料河正宇主动来电，最后决定一起演出。

河正宇与弟弟们合作愉快，称吕珍九负责指挥，崔珉豪对外交流，“我与朱智勋是打杂，他负责煮饭，我负责开车”。说到在节目中挑战体能极限，包括跑步、走山、骑脚踏车等，就连曾当海军陆战队的崔珉豪也喊累。

接下来还有怎样的任务等着他们呢？预告片中看到朱智勋绑紧跳，河正宇乘快艇时害怕得不敢出声，让人期待。

（互联网）

女法医JD（首播） Forensic JD

娱家戏剧（星和Ch855）晚上9.00

Twins的蔡卓妍与钟欣潼在这部悬疑探案网剧合体。故事讲述女法医“JD宋安妍”（蔡卓妍饰）在“死因解码研究所”的遭遇为线索，联手热血探员刘志明（张孝全饰）协助警方破获一个个诡异案件，同时探寻父亲旧案的真相。

结过一次了

U频道 晚上7.00

主演：千虎珍、李姃垠、李珉廷、李相烨、吴代焕、吴允儿。由《爸爸好奇怪》的李在尚导演与《举重妖精金福珠》《认识的妻子》的编剧杨熙胜合作打造。讲述宋家的四个成人儿女全都刚离婚，父母面对子女离婚的隔阂，与必须克服离婚危机的儿女，大家都想寻找幸福的故事。

秘食中国（首播）

8频道 晚上10.30

混血星厨Brandt（布兰特）将带你去美食大省，通过探寻创新型的网红店、匠人型人气店、有特殊故事的小食铺等，多角度展现城市独特个性，品尝街头巷尾的神秘美味。

（互联网）

失控中心 The Control Room

BBC First（星和Ch502，新电信Ch308）随选

此惊悚剧讲述关于苏格兰救护中心一名紧急电话接线生盖伯（Iain De Caestecker饰），在接到一通自称认识他的女子打来的绝望求生电话后，平静的生活彻底崩解。在想找出女子身份的压力下，他做出了可能会带来毁灭性后果的决定。