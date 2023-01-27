周星驰“翻牌”贾静雯 点名要“陈百祥”吃桌子

（综合讯）“喜剧天王”周星驰（星爷）去年10月中开启Instagram（IG）帐号和粉丝互动，短短三个月追踪人数就暴涨到近70万。他大年初二（24日）在IG发出抽奖文，要送给20名有缘人他亲手写的“心想事成符”，26日晚上他公布得奖名单，第一个幸运粉丝就是台湾女神贾静雯。

周星驰初二在IG分享大笔挥毫写下“心想事成”春联的影片，写道“心想事成符助你愿望成真，新年新气象，送赠有缘人。请留言证明你就是有缘人（会从中选出20位）”，三天就吸引2万9000多名网民留言，其中还包括陈冠希、阿Sa、贾静雯、修杰楷、曾国城、陶晶莹、坤达和李维维等众多艺人。

周星驰26日先在IG限时动态抽出7个有缘人，第一个就是贾静雯。周星驰亲自标记贾静雯IG帐号，并写下“有缘千里能相会”。其他中奖的艺人还包括男神陈冠希、香港歌手王菀之、香港女团COLLAR成员Day等。

COLLAR成员Day（左起）、王菀之和陈冠希都被星爷翻牌。（互联网）

有趣的是，台湾网路节目《木曜4超玩》的制作人陈百祥（本名李俊杰）也在中奖名单中，不过他当初在留言区写下“星爷若抽中我，将亲身绘制‘神鸟凤凰图’回赠，再加码表演百祥吃桌子”，如今被星爷翻牌要求“请表演”，反而让他有点烦恼，还在IG PO出港星陈百祥在电影《超级学校霸王》吃桌子的画面，“我现在开心又伤脑筋”。