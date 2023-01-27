刘嘉玲每年摆桃花和张国荣有关

（香港讯）刘嘉玲大年初四（25日）在社交平台分享和梁朝伟的合照，背景中一棵大大的桃花增添了新春喜气。每逢新年刘嘉玲都会在家中客厅摆放桃花，而且多年来摆放的位置都没有改变，她还会穿上唐装坐在沙发上拍照，为大家送上祝福。

刘嘉玲每逢过年都会在家中摆桃花树。（互联网）

她每年买桃花过年其实与哥哥张国荣有关系，有报道指某一年刘嘉玲的爱情与事业运不顺，好朋友张国荣于是买了两棵桃花树，一棵送给她，一棵留给自己，希望桃花树能为她带来好运，这份礼物令刘嘉玲相当感动。

刘嘉玲曾透露在布置桃花树后会顺时针转三个圈许一个心愿，还形容桃花开得很美丽和哥哥一样，可想而知摆放桃花不仅是习俗，更是一种对哥哥的思念之情。她每年买的桃花都是去张国荣介绍的花圃购买，她曾发文写道：“哥哥，想告诉你，每年过年我还是去你介绍的那家花圃订桃花，那桃花开的可漂亮了。MISS U。”

刘嘉玲与张国荣除了在电影中多次合作，私下交情深厚情同兄妹，她曾经在节目《我们来了》的时候，听着主持人汪涵唱哥哥的歌曲，就忍不住落泪，她说：“我现在很少去KTV了，但是每次去KTV听到他的歌声或者看到他的画面，还是很有感触的。曾经有一段时间我们就住在同一栋大楼的楼上楼下，他经常会跑来我家看看我和伟仔。他就像我的哥哥，教会我生活的品质，怎么样做一个优雅的女人，我永远不会忘记，他和我共同度过的美好时光，他就像从来没有和我们分开过。”