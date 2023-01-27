郑惠玉带伤《春到河畔》献舞

“阿姐”郑惠玉带伤星期五、星期六两晚在《春到河畔2023》献舞！

郑惠玉将于星期五（1月27日）、星期六两晚在滨海湾花园举行的《春到河畔2023——新加坡派》与凯丽、胡煜诗、梁嘉靖、李巧儿四位女艺人，携手新加坡华族舞蹈剧场为大家带来舞蹈表演《百花争妍舞新春》。

郑惠玉星期四（26日）接受《新明日报》采访，形容这次表演想给观众带来“春天到来、百花齐放”的感觉。

事实上这次阿姐算是带伤登台，她去年年底在峇厘岛度假时不慎扭伤脚踝，然而16日刚拆石膏就继续排练。虽然已经恢复行动，但伤筋动骨100天，记者询问阿姐伤势，她先是感谢关心，并称自己伤势已经好了许多，为了跟上大家的进度，阿姐在后续也进行了更多排练。

郑惠玉自小开始学习舞蹈，中学的课外活动也是华族舞蹈。虽有一定的舞蹈功底，但阿姐还是虚心笑说：“都是些基本功，大概的姿势、步伐还有一些韵味还是可以上手。”

或许是考虑到阿姐负伤，这次舞蹈动作并不复杂，阿姐说：“视觉上会给人很飘逸、比较有美感的舞蹈。”并透露这次演出不会有太过高难度动作。

提到这次与新加坡华族舞蹈剧场的合作，阿姐大赞：“小妹妹们都很可爱、很活泼，虽然我们跳的部分都不一样，但是大家都很努力。”

最后阿姐提起大家过去三年在疫情笼罩下都过得很拘束，很开心今年终于完全开放与大家一同庆祝新年。阿姐说：“这三年我们都更懂得珍惜、关爱身边人，也更懂得怎么运用时间。”