吴刚夏蕙爱女吴思佳 两度登时代广场巨型屏幕

“星二代”吴思佳再度登上美国纽约时代广场巨型屏幕。

去年6月吴思佳也曾在音乐串流平台Spotify重点企划的EQUAL特邀下登上时代广场巨型屏幕，该活动是为全球女性平权发声。间隔半年，她再度受邀为该串流平台另一姐妹活动GLOW登上时代广场巨型屏幕。

这也是继孙燕姿后，第二位本地艺人两度登上纽约时代广场的巨型屏幕。

人在洛杉矶出席该活动的吴思佳星期四（1月26日）接受《新明日报》电访时，对于自己两度登上时代广场巨型屏幕感到非常荣幸，同时也对自己这次被大会点名成为重点介绍的艺人感到骄傲，她说：“这次共有11个国家的艺人受邀到洛杉矶，包括西班牙、墨西哥、以色列等，不但让我有机会和他们进行交流，同时也让我大开眼界，尤其被安排到Spotify接受访问。”

曾是童星，拍过《和平的代价》与《出路》等电视剧，吴思佳是本地资深艺人吴刚和夏蕙的爱女，她多年前曾在本地大型网络歌唱比赛《听见心声音》中夺冠，这些年来也积极创作，她受访时透露，未来会加倍写歌，更期盼能和本地知名音乐人林倛玉合作。

“我很喜欢林倛玉老师的‘梦飞船’（现称梦FM），而他和黄韵仁老师曾是我参加《听》时的导师，所以我一直希望能有机会和林倛玉合作。”

吴思佳说，她也期望或许未来能和父母同台合唱，“毕竟我爱唱歌，是深受他们影响。”