娱乐吃瓜：洗米华狱中生活揭密 妻子旧爱三方争一豪宅

澳门太阳城集团创办人周绰华（绰号洗米华），因为涉及洗钱、非法赌博和创立犯罪集团等289项罪名，于2021年在澳门被捕。其中162项罪名成立，他于18日被澳门法院宣判18年有期徒刑。

据报道，他的犯罪导致澳门政府少收14亿新元博彩税，因此他与犯罪集团其他成员，也被判处须向政府赔偿逾10亿6000万新元，并须向澳门美高梅（MGM）、澳门娱乐、威尼斯人、银河、永利等赌场合共赔偿3亿5000万新元。

周绰华的罪名与刑期一览。（互联网）

由高处跌下后，他如何展开牢狱生活？根据澳门当地规定，囚犯无法享受假期减刑，但在服刑三分之二的时间后，可以向法庭申请提前出狱。换句话说，洗米华可在12年后申请提早出狱。才48岁的他正值人生黄金年华，但出狱时已经大概60岁，恐怕就此告别昔日“辉煌”。

洗米华被关进有33年历史的澳门监狱，未来或将被迁往2024年启用的新监狱。根据多年前的视频资料，洗米华在抵达监狱后得先接受保安检查，包括入狱后72小时必须进行肛门检查程序，并更换囚服。正式入狱前，亲戚朋友有“首次探访权”，之后每周有一次让亲友探监的机会。犯人也可以在狱囚监控下讲电话。

监狱牢房多是大通铺或上下双层床，每间约住4至5名囚犯。不过若是知名人士，可以申请安排单人囚室独立居住。

服刑后，洗米华每天有上下午两次“放风”的机会，到运动场活动。每个囚犯都能接受职业培训，学习印刷、木工、裁缝、洗衣、烹饪、做面包等职业技能。洗米华将来出狱后，如果学做得一手好菜，或是裁得一手好衣装，就能当厨师或裁缝自力更生。

陈慧玲抛售巨额股份“自保”

陈慧玲（上图中）去年低调庆祝生日，和过去（下图右一）的高调奢华生日派对有大反差。（取自instagram ）

法院宣判审讯结果当天，洗米华的妻子陈慧玲和儿子周柏豪（与香港歌手同名）到场旁听，离开时情绪低落。之前曾介入洗米华家庭，和陈慧玲恶斗5年的刘碧丽，则在英国悠闲过日子。

洗米华被定罪前，陈慧玲紧急抛售7.3亿股的太阳城娱乐集团股份，价值1亿多新元。交易完成后，洗米华的股份由7.76亿股或37.04%，降至4547万股或2.17%，仅占整个集团的小零头。媒体解读这是洗米华全家人的一种自保，等于是抛弃自己打下来的一片江山。

随着丈夫落难，陈慧玲很快便失去澳门特区以前颁给她的所有荣誉及头衔。她也卸下阔太身份，选择更低调地生活。从去年4月起，她便删除了过去的一些奢华生活动态照片，保留一些健身跑步的视频。她也罕见地分享小女儿和教练一起学习跳舞的视频。

去年11月1日，也是她的42岁生日，从她晒出的庆生照可以看到，她与几个闺蜜穿着朴素地上镜，在家中庆生，人手拿着一只干花，一块蛋糕也没有。冷清的气氛和昔日有游艇珠宝、有玫瑰香槟的热闹成了强烈对比。

刘碧丽是最后赢家？

周绰华被捕后，刘碧丽（左一）曾发图展示新生活，脸上挂着笑容。（取自instagram）

去年洗米华被捕几天后，36岁的刘碧丽曾在instagram露面，当时仍一脸灿笑地与朋友开心聚餐。不过，也有报道指她和陈慧玲都尝试卖房救洗米华，这点有待确认。

据港媒统计，刘碧丽先后收过洗米华数以千万元的礼物，包括豪宅、钻戒和5000万新元分手费等。她退出洗米华的生活后，和为他所生的四个孩子留在英国，还买下一栋超级庄园，价值4亿新元。所以，也有人认为她才是最后的赢家。

不过她也未必从此风平浪静。据港媒报道，她把洗米华被捕前送她的香港豪宅，抵押给已故香港赌王何鸿燊二房儿子何猷龙。据知，何猷龙名下的公司已到法院起诉她，要求偿还所欠的按揭款项、利息以及诉讼费，同时要求收回房子。不过，这是洗米华之前婚内出轨时给刘碧丽的，原属洗米华夫妻二人共同所有，所以据说陈慧玲也要求刘碧丽把房子还给她。法庭最后会判这栋房产归谁所有且拭目以待。

zaobao.sg记者27日查看陈慧玲和刘碧丽的instagram账号，发现它们都已转为私密，似乎要拒绝外界的窥探了。倒是周柏豪停止更新3个月的账号，26日突然上载了新照。照片中，他和朋友出席了澳大利亚网球公开赛的复赛，两人一脸灿笑面对镜头，看来生活还是很不错的。难怪有网民感叹说：“瘦死的骆驼还是比马大！”