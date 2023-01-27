昔日爬地求医现住养老院 甘草李枫：不觉得凄凉

（香港讯）69岁香港甘草演员李枫（原名李惠欢）于1975年出道，最为人熟悉的是在《射雕英雄传续集》饰演韩小莹（江南七怪之一），后来多演出八婆或恶婆婆角色。近日传出她入住老人院，有网民透露她的近况：“跟我老爸同一间老人院，仍很精神，行动自如。”

另有传言指李枫晚景凄凉，约10年前不幸发现脑部生水瘤须动手术，但因为付不起私家医院费用只能去公立医院排期，期间一度痛到要爬地求医。虽然手术成功，但据说留下健忘等后遗症。

《香港01》联络上李枫，她头脑清晰，声线响亮，大方承认已入住老人院近一年，“我在一间之前当义工的老人院，这里环境算不错，我算很幸运，被分配到一间房，有私人空间。”

对于被指晚年生活悲惨，李枫表示最坏日子已经过去，现在三餐温饱，因此感谢上天眷顾，“我不觉得境况凄凉，我觉得很感恩，有个地方住还想怎么样呢？”

与孩子关系疏离

李枫一生大起大落，年轻时嫁给从事制衣生意的丈夫，婚后育有一子一女。她本来可以当少奶奶，可惜丈夫生意失败，她于是卖掉嫁妆和珠宝为夫还债。但后来丈夫沉迷炒股输钱，由住豪宅沦落到住村屋，家里更曾两度破产。

她曾在访问中承认当年疏于照顾子女，导致关系疏离；直到儿子在婚礼上表达对妈妈的爱，要李枫不要再自责，母子这才解开心结。

现在李枫选择入住老人院，她庆幸年纪大有政府资助，儿子也分担部分费用，“最重要别麻烦到人。”