时隔3年才回家 BY2和妈妈机场落泪相拥

BY2双胞胎姐妹近年受疫情影响，3年没有回新加坡，今年春节，两人趁假期瞒着妈妈回家。妈妈一见到女儿们突然现身，惊喜万分，瞬间激动落泪，3人在机场拥抱的视频在微博上载5天后，吸引450万人观看。

视频中，BY2透露时隔3年才回到家乡，原来妈妈以为到机场是来接亲戚的机。两人还决定给母亲惊喜，玩起躲猫猫，俏皮地躲在柱子后，等候母亲出现，然后突然在她面前现身。

妈妈一见到宝贝女儿跳出来，满脸欣喜，母女3人在机场相拥、牵手，女儿还发现妈妈感动到热泪盈眶。

BY2也透露，事前花了8小时收拾行李，转了3次飞机，途经10小时的飞行，才抵达新加坡，“恍如作梦一样很不真实”。又说“一落地看到家人的那一瞬间，彷彿所有的劳累感都消失了，过去14年千疮百孔的身躯，弹指之间被治癒，我想，这大概就是回家的意义，快来抱抱妈妈。”

两人也把过去3年未送出的节日礼物塞爆行李箱，准备一一派送。视频尾声，画面出现字幕：“致敬那些离乡背井拼搏的人，隔了3年再见到家人，1095天之后，再见母亲的微笑，这一路的拼搏和泪水，真的值了，好好的给母亲一个拥抱，因为这个拥抱，她等了3年。”

画面配上感人的背景音乐后，吸引近万人转发、点赞，还有3000条评论。