陈法拉2019年嫁给法国藉丈夫Emmanuel Straschnov,婚后诞下女儿“小米妮”,三口之家幸福美满。

虽然早已移居外地,但陈法拉不忘传承中华文化。她年初二晒出视频,与同样热爱中华文化的洋夫,依照传统,让2岁的小米妮跪地领红包。

和去年一样,小米妮与穿上红色背心款唐装,跪在地上向父母拜年。她背对镜头,礼貌地双手接过爸爸发的红包,妈妈则坐在旁边,一脸慈爱地望着宝贝。

陈法拉配文祝大家“新年快乐、身体健康、心想事成”。不过女儿跪地领红包的照片引起网民热议,有人不解并留言:“好像在乞讨”。但不少粉丝挺身而出,为陈法拉解释:“这是传统习俗,表示对父母尊敬、感恩。”

陈法拉出生于中国四川省,10岁随父母移民到美国,后来才到香港发展娱乐事业,目前的事业重心已移往美国。她拍完《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《迷离劫》(Irma Vep)等影剧,目前instagram粉丝已涨到百万。