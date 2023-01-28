每集21万元 宋慧乔登女演员片酬最高

（首尔讯）因去年年底一部《黑暗荣耀》，“乔妹”宋慧乔声势大涨，片酬一集收2亿韩元（约21万新元），成片酬最高女演员。

韩国戏剧、电影魅力席卷亚洲，这几年又有线上串流的推波助澜，进军了欧美市场，连带也让演员们的身价水涨船高。近日，韩国网络节目《记者手册》统计出韩“欧巴”和“女神”的片酬，据该节目分析，A咖等级的男演员单集片酬就高达3亿韩元（约32万新元），不过女演员的演出酬劳普遍低于男演员，每一集的拍片酬劳则约2亿韩元（约21万新元）。

根据该节目的统计，“乔妹”宋慧乔2022年底透过戏剧《黑暗荣耀》声势大涨，剧集分成上、下两季播出，后续篇预计在3月公开，讨论度居高不下。原本一集拿2亿韩元（约21万新元）的乔妹，推估在两季《黑暗荣耀》中演出共16集，共可拿到32亿韩元（约341万新元），成为众“女神”之冠。该节目也预估乔妹有了《黑暗荣耀》的筹码，接演下一部作品时能为自己谈到更优渥的待遇。

《黑暗荣耀》声势大涨 李政宰每集106万元 男演员之冠

李政宰以《鱿鱼游戏》蜚声国际，片酬飙升，一集出演费高达10亿韩元（约106万新元），成为众“欧巴”之冠。

李政宰年前靠《鱿鱼游戏》翻红，据悉，Netflix准备原班人马开拍《鱿鱼游戏》第二季，故开出了每集10亿韩元（约106万新元）片酬给李政宰，使他成为男演员中片酬之冠。而在《鱿》中有份演出的金秀贤也连带受惠，目前他演出串流平台戏剧《某一天》的片酬为每集5亿元韩元（约53万新元）。

此外，宋仲基、李锺硕、池昌旭等一级男演员，片酬也在约一集拿3亿韩元（约32万新元），若以16集戏剧来算的话，一部戏剧可以为他们赚进48亿韩元（约512万新元）的片酬。