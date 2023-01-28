驳张兰抹黑大S没证据 葛斯齐公开汪小菲多张“热吻女性照”

台湾知名狗仔葛斯齐，28日年初七开工，一开工就在社媒曝光汪小菲与多名女性的亲密吻照，成为娱乐圈热议。

葛斯齐还喊话张颖颖“快醒醒吧！”，并说他所曝光的汪小菲照片都是在她“任期内”所发生的。换句话说，汪小菲被指是背着张颖颖出轨。汪小菲的热吻照，看起来像是在酒店、夜店或KTV拍摄。

葛斯齐更直接怼汪小菲母亲张兰：“大年初六张兰女士口口声声谈2018荒唐事，却一张照片证据都丢不出来，影射也拿出一点事证。”

他同时也曝光汪小菲2017年5月牵着当时怀有身孕的大S的照片，承认那是他拍的。并对张兰说：“不让你看看照片你可能不知道……那时牵着大S的人可是你家汪公子，你可千万别认错人，这男的头上有长毛呢！”

葛斯齐又说：“小时候妈妈常说男生要懂得尊重女孩，常吓唬我不能随便和女生亲吻，亲亲会让女孩子怀孕！后来我长大了，知道妈妈只是要我明白亲密动作是要负责任的！没想到最近常常看到这样的照片，你们说！这男的要怎么负责？！他妈妈小时候没教好他礼貌与尊重异性，难怪要这么努力的赚钱！”语气酸爆。

网民分三派论战

大S和汪小菲离婚闹翻后，张兰不断在直播带货时炒作大S话题，年初五更怒呛大S恶心，指大S过年期间发一家四口合照给她，然后又封锁，但没公开证据，引起网民质疑炒作。

葛斯齐这次发文公开汪小菲的出轨照，被外界认为是看不下去张兰的所作所为。

不少网民看了生气留言：“有嘴就亲”“什么？大S有怀过第三胎吗？ 為什么要跟这种人一直生孩子？”“人家靠这一波操作，不需要带孩子，拒绝支付抚养费，把前妻黑得体无完肤，正大光明扶小三上位，真人生大赢家啊”“大S在最火、最好的时候嫁给汪小菲，帮汪小菲站台挣钱，生孩子，后来身体废了不能工作了，快50了找个老伴大家都不让，汪小菲40多找个25、26的小姑娘大家就不说，不断拿家里丑事炒作卖酸辣粉，都能得到大家支持，真悲哀”

也有质疑葛斯齐的：“人家一家的事情，葛斯齐插手真的有点无语”“这瓜要放在一年前的话，还是个爆炸话题，如今再说这事，我甚至都怀怀疑葛斯齐是不是联合汪小菲和张兰在联合炒作直播卖酸辣粉”。

还有人觉得厌烦了：“什么时候才能结束啊，不会要从孩子小学纠缠到孩子大学吧。”