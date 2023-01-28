春晚新片双除名 影后白纸革命敏感发言疑受“软封杀”

（北京讯）30岁中国影后春夏在去年11月爆发白纸革命时，在网上发言“害，什么都做不了的我们，只能在家里跺脚掉眼泪”，被疑发言表态引来网民炮轰。她虽然随后删文，但演艺事业疑似已受影响，据说央视春晚前一天节目单里本来有她，但正式播出时她却消失无踪。此外，梁朝伟、郭富城主演电影《风再起时》，预定在2月5日中国上映开始宣传，公布演出名单时本来把她列为特别演出，但官博随后编辑文章把她的名字删掉，她连续2次被除名，网民怀疑她已被“软封杀”。

去年11月底，中国严格管制冠病19疫情，持续清零措施引发强烈反弹，新疆大火有住户疑因严格封控逃脱无门活活被烧死后，引发“白纸革命”。

中国大学生拿起A4白纸当信号，各地串连抗议，以《踏雪寻梅》在香港电影金像奖获影后的春夏，忍不住说：“害，什么都做不了的我们，只能在家里跺脚掉眼泪”，又说：“少年强则中国强，少年是我们的未来，但某种程度上，他们也投射着我们的现在，他们没有好的未来，因为没有好的现在，没有突如其来的坏，现在好不好，真的需要每一个我们对每一个可能看上去事不关己的瞬间的在意和努力。”有网民解读她是在挺发起“白纸革命”的学生们，纷纷攻击她。

央视春晚节目表上后来有她的名字，让人以为她已度过危机，但播出后，节目却不见她的人影。捧她当上影后的《踏雪寻梅》导演翁子光，新作《风再起时》邀来双影帝梁朝伟、郭富城主演，她也轧上一角，28日宣传时公布全体演员名单，再度把她除名。

她当上影后后拍了不少片，但运气不佳，很多都被压片上不了档，如今又卷入白纸革命，演艺事业拉警报。