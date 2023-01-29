纱丽迷情

U频道 晚上9.00

泰剧。烨泽王子计划找地方躲起来，让凯吉继续认为他们已遇害死亡。月艳王后心疼圣杰太子和紫莲并暗自安排让两人见面，互相鼓励。霜玥和烨泽王子偷偷回到宫里。穆妮向威岚说出真丽所指使她做的坏事。

食尚玩家疯狂总部

8频道 晚上10.30

节目设下最疯狂的任务，由幽默搞笑的总部长梁赫群带领团队梦多、Max老师、舒子晨、张文绮解锁任务，让观众欢笑不断。每次旅程不断突破框架，让想象力天马行空。

塞伦盖蒂第3季 Serengeti S3

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上8.00

塞伦盖蒂位于非洲坦桑尼亚西北部至肯尼亚西南部的地区，因每年都会出现动物大规模迁徙而闻名，这次带着更加壮阔的野生动物故事回归。清晨的曙光照在塞伦盖蒂的广袤大地，但安乐时光稍纵即逝，野地动物每天都要面临全新挑战。母狮卡莉和狒狒巴卡瑞看似在岩石堡垒中高枕无忧，敌人却从四面八方来袭；在一望无际的平原上，猎豹杜马直面命运的抉择；居于河流下游的幼年河马玛芙塔则和鳄鱼玛干巴缔结了令人难以置信的友谊。

怒火 Raging Fire

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

警方围捕毒枭，竟杀出一群蒙面悍匪劫走毒品，更屠杀众警，重案组督察张祟邦（甄子丹饰）来迟一步，亲睹尸横遍野，悲愤交杂，他调查后发现杀警辣手竟是昔日同袍邱刚敖（谢霆锋饰）。敖曾是警队明日之星，而将敖推入罪恶深渊的人正是邦，两人的命运再次纠缠，一切恩怨是时候了断。