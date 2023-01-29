中国严冬拍《九阴真经》戴向宇冷到手如刀割

投入1200人剧组，赶拍金庸武侠原著电视剧《九阴真经》，型男戴向宇大年初二（1月23日）在中国横店严冬下拍摄，冷到手如刀割！

吉兔来临，戴向宇除夕（21日）及初一（22日）在上海过年，星期六（28日）受访时告诉《新明日报》：“冠病持续，中国过春节也不讲究习俗，只是一家人聚聚，吃个饭，吃平时不太会吃的菜，像炸春卷、熏鳗鱼等，之后就回横店拍戏了。”

向宇透露，正忙于拍摄的《九》在故事概念上非常特别，共40集，分为五个单元，整个制作团队阵容庞大，约1200人，每一个单元八集，由不同的导演操刀，前前后后预计拍八个月，今年3月才能杀青，单是他参与拍摄的《九阴真经》就要超过一个月。

这部金庸剧汇集当今很多老中青演员，向宇印象中像何润东就演绎“一灯大师”、明道饰演“北丐洪七公”等等，都是耳熟能详的名字。

接受武打集训

向宇所饰演的是《九阴真经》里的大师兄曲灵风一角，合演对手戏的有孟子义、何与等，在八集戏里，他就得拍60多场戏，戏份吃重，今年1月10多日投入剧组，由于剧中武打场面很多，未拍摄前，演员都必须接受动作集训。

“这部《九阴真经》以梅超风为故事主轴，梅超风拜师在黄药师门下，后来为什么背叛师门，成了一个歹毒的人，《九》等于发生在我们五个师兄弟之间的故事。”

身为80后，向宇每一部金庸武侠小说都看过，对于金庸武侠世界里的人物也如数家珍，如令狐冲、孤独求败、杨过、郭靖等等，“到横店演戏的第一天，和导演吃饭的时候，年龄与我相仿的导演就说，其实我们这代人都有一个大侠梦，然后这一次透过戏剧让我们一起来圆梦。”

由于现阶段处于秘密拍摄期，网上相关资料很少，古装扮相更无法曝光。

饰演“梅超风”的女星孟子义是“招黑体质”，常掀起负面舆论，问起向宇，他直言：“可能外界觉得小孟长得太有攻击性了，其实就是长得太好看啊，真人嘛，还是个95年生的孩子啊。”

“小何（何与，是《新剑奇侠传》主角，饰演李逍遥，在《九阴真经》则饰演陈玄风）非常好相处，我与他都属老鼠，只是我（1984年生）比他（1996年）大一轮。”

最想演张无忌 渴望回新拍戏

由于拍摄时正值严冬，冷得要命，向宇说：“古代人无法戴上手套，到了晚上，即使完全没有风，手露在外，都有一种被刀割的感觉，你可以想象究竟有多冷！”

问起难度，外形高大笔挺的向宇嚷说：“打拳击、自由搏击我都没问题，但舞剑必须做到有仪式感，一招一式都得利落，何况我演的还是大侠，剧中很能打，更要具备武林高手的感觉，不能在动作上露出破绽，我的天啊，真要把我弄疯掉了，第一天训练的时候，我就跟武术指导说，我的压力很大！”

金庸笔下最希望出演哪一个武林人物？向宇点名《倚天屠龙记》里的张无忌：“张无忌一人单挑六大门派，我觉得很酷！”

向宇颜值与演技兼备，近年陆续有演员回巢拍本地剧，如郭妃丽、郭舒贤、接下来还有吴岱融，问起向宇可有回新拍戏意愿，他立即好奇问有很多艺人回巢拍戏吗？有谁？然后说：“肯定是很希望回新拍戏啊，但没有接到新加坡的邀约，好多年前新传媒有邀我回去拍戏，之后就再也没有了。”