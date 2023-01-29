狮城“红灯区”电影受瞩目 《芽笼》登国际电影节

本地犯罪惊悚片《芽笼》登上第52届鹿特丹国际电影节，监制梁志强、导演邝子君、主角李国煌星期一（1月30日）凌晨飞荷兰！

《芽笼》监制邝子君星期六（28日）受访时向《新明日报》证实，早在一两个月前便接获《芽笼》为欧洲影展相中的佳音，喜出望外，《芽》片较早前曾入围金马奖最佳动作设计殊荣，此番入选鹿特丹国际电影节仍感意外，子君说：“电影以新加坡芽笼一带为背景，加上故事架构特别，可能因此引来国际影展主办方的兴趣。”

《芽笼》制作费逾百万元，内容讲述一个妓女、一个龟公、一个流氓、一个医生和一个政客的际遇，五人命运某晚在芽笼交错。妓女的肾被割，政客被人勒索，表面看似无关，背后环环相扣……

妓院场景逼真引误会 李国煌诠释龟公获赞

子君先前受访曾告诉《新明日报》，《芽笼》是在冠病肆虐期取景，拍摄难度加倍，因为红灯区“关门”防疫，妓院一间间收摊，因此《芽》里的“妓院”场景都是电影剧组临时采用一宿舍搭建出来的，或许因为电影布景够“逼真”，竟有寻欢者上门问“有没有小姐”？

还有，单是李国煌所诠释的“肥仔龟公”，从海报造型已跳出一般人对他的认知，国煌片中诠释的“龟公”一角被子君赞叹若“若真是业者，也会是龟公界的第一”。国煌将代表《芽笼》随子君以及监制梁志强飞荷兰，出席《芽笼》在第52届鹿特丹国际电影节上的首映礼，与当地观众进行映后交流。据悉，《芽》在鹿特丹将有四场放映会。

《芽笼》除了新马，也会在台湾放映，子君希望将《芽笼》推介到欧洲市场，让本地电影冲出海外。

《芽笼》已被电检局列为M18尺度电影，预计4月6日本地放映。

《猫山王》成今年首部 破百万元亚洲贺岁片

梁志强掌镜的《猫山王中王》成今年票房首部破百万元的亚洲贺岁片。

据mm2的数据，《猫山王中王》自除夕放映以来，票房一枝独秀，直至星期六约八天，票房已逾115万元。

由于疫后电影市场难估计，片商未敢把话说满，跨过百万元门槛之后，希望《猫》迈向200万元。