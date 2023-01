杨紫琼“美国退休人员协会电影奖”再封影后

(综合讯)继1月初在金球奖夺下音乐及喜剧类的影后头衔,杨紫琼再报佳音,凭电影《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)成为由美国退休人员协会(AARP)主办的成年人电影奖最佳女主角。

同片的拍档Jamie Lee Curtis获颁终身成就奖,阿汤哥Tom Cruise主演的《捍卫战士:独行侠》(Top Gun:Maverick)捧走最佳电影。最佳男主角则是《我的鲸鱼老爸》(The Whale)的Brendan Fraser。

美国退休人员协会主办的成年人电影奖于2002年创办,旨在鼓励好莱坞制作更多由50岁以上的人拍摄的电影。

主要得奖名单:

最佳电影:《Top Gun: Maverick》

最佳导演:Baz Luhrmann/《Elvis》

最佳男主角:Brendan Fraser《The Whale》

最佳女主角:杨紫琼《 Everything Everywhere All at Once》

最佳男配角:Judd Hirsch《The Fabelmans》

最佳女配角:Judith Ivey《Women Talking》

终身成就奖:Jamie Lee Curtis