杨紫琼“美国退休人员协会电影奖”再封影后

（综合讯）继1月初在金球奖夺下音乐及喜剧类的影后头衔，杨紫琼再报佳音，凭电影《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）成为由美国退休人员协会（AARP）主办的成年人电影奖最佳女主角。
同片的拍档Jamie Lee Curtis获颁终身成就奖，阿汤哥Tom Cruise主演的《捍卫战士：独行侠》（Top Gun:Maverick）捧走最佳电影。最佳男主角则是《我的鲸鱼老爸》（The Whale）的Brendan Fraser。
美国退休人员协会主办的成年人电影奖于2002年创办，旨在鼓励好莱坞制作更多由50岁以上的人拍摄的电影。
主要得奖名单：
最佳电影：《Top Gun: Maverick》
最佳导演：Baz Luhrmann/《Elvis》
最佳男主角：Brendan Fraser《The Whale》
最佳女主角：杨紫琼《 Everything Everywhere All at Once》
最佳男配角：Judd Hirsch《The Fabelmans》
最佳女配角：Judith Ivey《Women Talking》
终身成就奖：Jamie Lee Curtis