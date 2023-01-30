加入效果器等现代元素 “寻人启事”打破传统阿卡贝拉

以纯人声为基底，再加入效果器和电音等现代元素，“寻人启事”（The Wanted）要让大家听到阿卡贝拉的更多可能性。

台湾阿卡贝拉乐团寻人启事星期六（1月28日）来新参与“华艺节”演出，也接受了《联合早报》访问。寻人启事的团员有DoDo（女高音）、Rere（女高音）、掐玉（女中音）、信迪（男低音／团长）和东东（人声打击），五人都是第一次来新。

阿卡贝拉乐团常给人“翻唱”的印象，寻人启事则以原创为主，更以首张全创作专辑“Dear Adult”夺下第32届台湾金曲奖最佳演唱组合奖。

用效果器弄出和弦 歌手可做更多事

《联合早报》记者与寻人启事分享，曾与本地阿卡贝拉乐团麦克疯做访问，团长黄烈传说阿卡贝拉在华语流行音乐圈不普遍，他当年要组华语人声乐团，大家都说他疯了。

DoDo说：“在台湾比较不会有英语和华语的问题，做华语创作是很正常的。我也一直觉得我们很幸运，因为在我们之前有很多乐团给了我们很多的方向，像麦克疯是我们的前辈，他们的乐器模仿很厉害，还有台湾的欧开合唱团，他们得过金曲奖。到我们的时候，我们要在翻唱以外有创作，而常遇到的问题是，阿卡贝拉创作有人要听吗？”

信迪说：“我们这几年除了创作，也加了很多效果器和现代元素，以纯人声为基底，但借助效果器将人声弄出不同效果，去做很多变化，让整个声音跟传统的阿卡贝拉很不一样。”

DoDo坦言：“很多阿卡贝拉乐团，尤其比较传统的，会觉得加了效果器就失去阿卡贝拉原本的美，但我们觉得用效果器弄出一个和弦，歌手就可以做更多其他的事情。我们用这样的想法接纳新的人声技术，接下来的新专辑也从这方面思考，要打破大家对阿卡贝拉的既定印象。”

要走得更远就要有自己的作品

除了原创，寻人启事也做过不少翻唱，包括五月天、林俊杰和苏打绿的组曲。翻唱视频的反应往往比原创来得热烈，信迪说：“其实很多以翻唱出道的歌手也面对同样的问题，尽管如此，还是要有自己的创作，才能代表我们要说的话，和要传达的想法。而且如果要走得更远，势必要有自己的作品，若一直靠翻唱，大家的印象会停留在‘你们是一个翻唱乐团’。”

DoDo补充说：“其实真的喜欢我们，每一次演出都跟着我们的，都是喜欢我们的创作的粉丝，当然这要慢慢培养。我们专辑里的歌曲《我巨大的悲伤》在YouTube有超过100万的点阅量，说明歌写得好，加上很好的制作和宣传，大家还是会听到。”

2021年夺下金曲奖，对寻人启事是一个很大的肯定。信迪说：“在台湾，做阿卡贝拉的人不多，全创作的更少，我们不知道这条路会走到哪里，不知道市场和专业人士的反应，而夺得金曲奖，让我们感觉比较踏实，知道我们走在这条路上有被看到，也有信心往下走可以做更多新的东西。”