时隔三年回新过年 By2姐妹被妈妈催婚

时隔三年终于回家，本地双胞胎组合By2给妈妈送上惊喜，没想到妈妈竟然催婚。

在中国发展的By2因为冠病疫情，有三年没回家，2023年的春节终于返乡，并和哥哥串通好，给妈妈送上惊喜。

By2接受《联合早报》访问时透露，回新当天，哥哥跟妈妈说要去机场接亲戚，妈妈不知道其实是接两个女儿。妹妹Yumi（孙雨）说：“之前有一些媒体报道我们会回新，我们很担心妈妈看到，没想到她真的看到，哥哥就骗她说那不是最新的新闻。”

By2在IG分享机场视频，两人躲在一个柱子后方，看到妈妈走近，突然现身，妈妈惊喜不已，还激动落泪。谈到回家的心情，姐姐Miko（孙涵）感慨说：“很多人不理解要回家有多难，也没办法体会我们的心情。”

转了三趟飞机终抵新

两人转了三趟飞机，共10个小时的飞行，终于抵新。孙雨说：“见到妈妈时，我们很激动，因为很久没有拥抱妈妈。”孙涵形容心情像在做梦，妈妈也说希望这个梦不要醒。

姐妹俩在IG透露，花了8小时收拾一个超大号的行李箱。孙涵说：“主要是给妈妈的礼物。这三年的很多节日，像农历新年、情人节、母亲节、圣诞节、妈妈的生日、感恩节等，我们都给妈妈买了礼物。”

两人难得回新，妈妈可有给一些特别的叮咛？孙涵笑说：“你是指婚事吗？她以前不催的，但今年开始催，可能因为我们30岁了，她不想我们那么辛苦。”

不能无端被泼脏水

这三年对By2，尤其是孙雨，可说是一段艰难的历程。两人除了工作受到疫情影响，孙雨也无端被卷入王力宏的离婚事件，又被网民恶意攻击。

提起这段经历，孙雨平静地说：“作为公众人物，总会面对背锅的时候，一些无端的东西，我们必须面对，尤其现在很多网络键盘手，他们可能生活不如意，就写一些恶意的留言或造谣，这是他们泄愤的方式。要完全不理会是非常难的，还好那段日子有姐姐和真心的朋友在鼓励我。”

对于恶意造谣的网民，孙雨选择通过法律途径解决，她说：“不能因为是公众人物就无端被泼脏水。”

对于妹妹的遭遇，孙涵自是心疼，她说：“我是妹妹在外的唯一依靠，但我怕说多了，让人误解，所以选择安静地陪伴。”

网民的恶意攻击不时会发生，两人用怎样的心态面对？孙雨说：“不要太理会别人怎么看你，因为如果太在意，要怎么活出自己的人生？会活得太累。”

疫情期间拒绝躺平

谈到疫情对工作的影响，孙涵透露：“有一段时间，我们陷入非常焦虑的状态，长达10个月没有工作，哪里都去不了。”

被问及两人如何走出焦虑，孙涵说：“我们拒绝躺平。那段日子，学会怎么做饭，还有在没有团队的情况下自己拍视频和剪辑视频。”

如今疫情趋缓，两人也重新启动巡演，回新之前刚在南京开了今年的第一场演唱会。她们也在筹备第九张专辑，预计今年发行。由于她们这次难得回新，要好好陪家人，因此还没打算何时回中国。

By2两姐妹孙涵（右）和孙雨，时隔三年终于回新。（By2工作室提供）

14年千疮百孔身躯 孙雨：看到家人后被治愈

孙雨在回新的IG贴文中写道：一落地看到家人的那一瞬间，仿佛所有的劳累感都消失了，过去14年千疮百孔的身躯，弹指之间被治愈，我想，这大概就是回家的意义。

16岁就出道，并长年在异乡打拼，姐妹俩坦言和许多同龄的人相比，确实提早经历了很多事情，包括艰难，但不会因此后退，反而特别感谢这14年的经历让她们成长许多。

孙雨说：“我们提前经历这一切，不见得是不好的事，因为可以为未来铺垫，让我们更懂得怎么保护自己。例如我们以前觉得自己没有权力发声，但现在一定会为自己发声，不能被欺负。”

孙涵坦言这次回来，跟同学们聚会时看到好多同学成家了，过着简单快乐的生活，有几个刹那会很羡慕，但她也认为：“人生最大的意义是经历这一些起起落落，如果一帆风顺，没有任何挑战，未来面对的困难会更大。体会各种酸甜苦辣，这才是真正的人生。”

请姐妹俩形容14年的心路历程，两人说：“乘风破浪。”