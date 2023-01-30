范文芳庆祝52岁生日 李铭顺下厨又“下海”

（综合讯）本地女星范文芳每年生日前都会和家人一起行善。之前被问及会如何庆生，她说或许趁过年、周末和老公一起庆祝。她不清楚老公会送什么生日礼物，不过希望儿子能给她一些惊喜，为她准备一道菜。

范文芳1月27日迎来52岁生日，她星期六（28日）在社媒晒出一系列庆生照，发文写道：“Happy Birthday to 这位妈妈，又一年了，好快。心想，过年太忙，就不庆祝了。结果太开心难忘，谢谢你们陪我过生日。”

在范文芳晒出的照片中，一家三口和友人在游艇上开心庆生。范文芳也晒出老公李铭顺亲吻她的照片，幸福感满溢！另外，也可看到范文芳共享用了三个精致蛋糕。

贴文一出，不少网民和艺人好友都纷纷向她送上生日祝福。范文芳特别感谢友人安排了这次的游艇之旅，她也不忘感谢老公下海又下厨，“老公牺牲太大，因为全程都在煮，有你在我们都吃得饱饱的。”

此外，李铭顺的弟弟李铭忠之前为主演Disney+《台湾犯罪故事》单元剧《生死困局》宣传受访，提到交往约10年的圈外女友Jess时，透露有求婚念头。2023年，李铭忠终于回马来西亚跟女友一起过年，他在社媒难掩兴奋写道：“两年没回家过年，今年总算可以一起度过，年初三，珍惜每一天。”

李铭忠到台湾发展已有七年，对两人的爱情是种考验。他一直都有结婚计划，曾说看到哥哥和范文芳一家太幸福，让自己有赶快结婚生子的心愿。此次是否有展开求婚行动？他的经纪公司凯渥回应：“目前没听说，但相信会的。”