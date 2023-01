第95届奥斯卡日前公布入围名单,杨紫琼凭电影《天马行空》(Everything Everywhere All at Once)入围最佳女主角奖,成为首位被提名奥斯卡影后的华裔演员。《天》共入围11项奖,杨紫琼是大热突围,她较早前已凭这部喜剧冒险动作片拿了多个影后奖座,包括美国国家评论协会奖影后,以及金球奖音乐喜剧类最佳女主角奖。