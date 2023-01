成龙放弃美国市场 理由竟是英语发音

(综合讯)成龙专攻好莱坞后,陆续拍了《红番区》(Rumble in the Bronx)、《危急时刻》(Rush Hour)、《西域威龙》(Shanghai Noon)、《皇家威龙》(Shanghai Knights)、《燕尾服》(Tuxedo)、《环绕世界80天》(Around The World In 80 Days)与《功夫小子》(The Karate Kid)等电影作品,并参与动画片《功夫熊猫》(Kung Fu Panda)的角色配音,成为国际巨星,但近几年将事业重心转往中国大陆发展。

过去有不少人对于他回流大陆市场拍戏、上节目众说纷纭。他近日登上大陆一档综艺节目《无限超越班》,在首集中,大方地与学员们分享自身的演艺经历,甚至自曝当年因为一个原因放弃美国市场,也解开大众的疑惑。

其实成龙很早就到好莱坞发展,但一直不得志。他透露自己当年前往美国发展时期,其实英语并不好,一句简单的英语台词,他练了一个月才说出标准的美国口音。但观众只注意他的发音,却忽略掉他的专业武打动作,无奈之下他只好放弃美国市场。

成龙在节目中重现电影《新警察故事》的情节,更亲自示范动作要每个学员“每次要练500拳,要打4组”,因为当年他就是这样苦练而成,只是没想到却败在讲英语对白时频频NG,让他至今仍感到相当受挫折。

对于外界一直拿他与李小龙做比较,成龙霸气地说:“很多人拿我跟李小龙比,说我是李小龙第二,但我不可能跟他比,我们不要做第一,我们要做唯一。”