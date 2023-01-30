成龙放弃美国市场 理由竟是英语发音

（综合讯）成龙专攻好莱坞后，陆续拍了《红番区》（Rumble in the Bronx）、《危急时刻》（Rush Hour）、《西域威龙》（Shanghai Noon）、《皇家威龙》（Shanghai Knights）、《燕尾服》（Tuxedo）、《环绕世界80天》（Around The World In 80 Days）与《功夫小子》（The Karate Kid）等电影作品，并参与动画片《功夫熊猫》（Kung Fu Panda）的角色配音，成为国际巨星，但近几年将事业重心转往中国大陆发展。

过去有不少人对于他回流大陆市场拍戏、上节目众说纷纭。他近日登上大陆一档综艺节目《无限超越班》，在首集中，大方地与学员们分享自身的演艺经历，甚至自曝当年因为一个原因放弃美国市场，也解开大众的疑惑。

其实成龙很早就到好莱坞发展，但一直不得志。他透露自己当年前往美国发展时期，其实英语并不好，一句简单的英语台词，他练了一个月才说出标准的美国口音。但观众只注意他的发音，却忽略掉他的专业武打动作，无奈之下他只好放弃美国市场。

成龙在节目中重现电影《新警察故事》的情节，更亲自示范动作要每个学员“每次要练500拳，要打4组”，因为当年他就是这样苦练而成，只是没想到却败在讲英语对白时频频NG，让他至今仍感到相当受挫折。

对于外界一直拿他与李小龙做比较，成龙霸气地说：“很多人拿我跟李小龙比，说我是李小龙第二，但我不可能跟他比，我们不要做第一，我们要做唯一。”