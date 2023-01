李善均钻法律漏洞复仇 搭档文彩元成功追星

法钱 Payback

可在Prime Video观看

韩国的律政剧好看,因为非常敢写敢拍,会大力揭发司法内部与政商勾结的丑闻,如果再加上复仇元素,就让人看得更过瘾。去年就有不少这类作品,例如《再次我的人生》《为何是吴秀才》《真剑胜负》《绝命辩护》,而2023年才步入1月,就有一部复仇律政爽剧《法钱》,而且首周开播便取得8.1%的平均收视率,表现不俗,跟着继续走高,到第七集已破10%。

《法钱》讲述法律与金钱互相勾结而构筑的邪恶帝国,和利用法律漏洞以及更多的金钱与之抗衡者的故事。

故事从男主角殷勇(李善均饰)少年时期说起,他曾因犯案入狱,出狱后为了生活,在一家拆迁和放贷公司工作,并凭着过人的记忆力和矫捷的身手获得老板明会长的赏识。但殷勇后来无法苟同明会长的作风,决定自立门户,结果被明会长狠狠地教训,两人因此反目。殷勇后来反击,用自己的股票知识让明会长在股市损失一大笔钱,并以握有明会长犯罪的证据要对方和解。殷勇答应明会长离开韩国,条件是,明会长不能伤害殷勇的姐姐和外甥泰春(姜有锡饰)。

殷勇和泰春感情非常好,在殷勇离开韩国的10年,泰春寒窗苦读,终于当上首尔检察厅刑事部检察官。泰春的目标是首尔检察厅的核心——特别搜查部,但他不是毕业自知名大学,经常被分配到一些鸡毛蒜皮的案子,也被特别搜查部部长黄基石(朴勋饰)瞧不起。

泰春后来在处理一起知名股票投资顾问兰博酒驾案时,收到一封密函,里头是一堆加密文件。泰春无法破解密码,于是把文件传给远在蒙古的舅舅请他帮忙。殷勇成功破解密码,发现文件披露兰博与前首尔检查厅长主掌的GMI银行一起操纵股价,背后的指使者是明会长,而明会长的女婿正是检察厅特别搜查部部长黄基石。难怪检察厅几年前曾经调查兰博,当时案子由黄基石负责,最终不了了之。

另一方面,殷勇在破解密函时,发现这是他视如妹妹的俊京(文彩元饰)给他传来的信息,要他回首尔,一起对付明会长。殷勇和俊京在学生时期认识,俊京的母亲没有嫌弃殷勇坐过牢,对他关爱有加,殷勇铭记于心。

殷勇在回韩国之际才发现,原来俊京的母亲是黄基石和明会长“法钱”勾结下的受害者,她被陷害贿赂之罪,公司被吞掉,含恨而终。殷勇决定和俊京联手展开复仇计划,对抗明会长和黄基石,泰春也助舅舅一臂之力。

剧情反转再反转引人入胜

《法钱》的剧本是由《太阳的后裔》“Man to Man”的编剧金元硕执笔,导演则是曾执导《狱火重生:金昌洙》(Man of Will)、《恶人传》(The Gangster, The Cop, The Devil)等影片的李元泰,这也是他的第一部小屏幕戏剧作品。

这部剧一开始在过去和现在之间切换,让人看了有一点混乱,但很快进入精彩的复仇戏,反转又再反转的剧情让人看得紧张。

殷勇和俊京原本成功地让明会长和黄基石被调查,但明会长后来反击,诬陷殷勇是杀人犯,俊京也被黑帮刺伤,泰春顿时不知所措。三人的复仇计划能否继续?

李善均姿态完美切换

李善均在剧中好有魅力,从殷勇少年时获得明会长赏识的意气风发,到后来游走蒙古的不修边幅,以及回到韩国后沉稳地面对明会长的姿态,他完美切换。

文彩元酷酷的气质和眼神,成功带出角色复仇的决心。她在韩国的记者会上说,一直想和李善均前辈合作,这次拍摄《法钱》终于实现了这个梦想,俏皮地表露自己追星成功的快乐心情。

一直演出配角的姜有锡,这次表现让人留下印象,角色的斗志和一度被黄基石动摇的意志,都诠释到位。他接下来将与金宇彬和宋承宪一起演出《末日骑士》,是今年值得关注的新生代演员。朴勋也成功演出恶人一角,眉宇间的邪恶让人看了就生气。

浮世双娇传(首播) Legend of Two Sisters in the Chaos

娱家戏剧台(星和Ch855)晚上7.00

主演:李治廷、孟子义、李艺彤、汪卓成。

讲述符玉盏(孟子义饰)和符金盏(李艺彤饰)姐妹两人因一首《符女帝后》童谣被推上风口浪尖,乃至整个天下的动荡。因为民谣中称娶了姓符的女子就能够成为帝王,因此两姐妹不得不出嫁,但两人都不愿对方出嫁受苦,于是以比赛打赌的方式决定谁出嫁。虽然妹妹输给了姐姐,但是符金盏还是在最后关头迷晕了姐姐上了轿子,殊不知彼此的命运就此被改变,并与皇子薛荣(李治廷饰)、游侠江绍(汪卓成饰)一同在浮世中历练成长,最终双双携手实现蜕变。

权听你说3

8频道 晚上8.00

本集嘉宾是黄振隆和阳光可乐,他们都是歌台歌手,参加《歌台星力量》后转战电视圈。在比赛期间,他们承受不少压力和挑战,但追梦无悔,进入电视圈当主持,他们又经历什么磨炼?两人性格与遭遇大不同,但都继续为梦想奋斗。

黄金巨塔

8频道 晚上9.00

嘟嘟嫲的嘟嘟糕档口被砸,光辉怀疑与威哥有关,去找威哥理论,光明跟踪。威哥指光辉丢失一批货,害他损失惨重,要光辉继续为他走私赔偿,并指当年光辉因哥哥投资失败,为了帮哥哥才自愿走私。光明震惊,才知错怪了弟弟。

捍卫战士:独行侠 Top Gun: Maverick

HBO(星和Ch601,新电信Ch420)傍晚5.40

1986年《捍卫战士》的续篇,Tom Cruise饰演“独行侠”被安排去训练一群年轻战斗机机师,并执行任务。他必须带领团队完成炸毁敌人铀浓缩厂的危险任务,期间他也被迫面对过往的心魔。