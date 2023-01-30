李善均钻法律漏洞复仇 搭档文彩元成功追星

法钱 Payback

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韩国的律政剧好看，因为非常敢写敢拍，会大力揭发司法内部与政商勾结的丑闻，如果再加上复仇元素，就让人看得更过瘾。去年就有不少这类作品，例如《再次我的人生》《为何是吴秀才》《真剑胜负》《绝命辩护》，而2023年才步入1月，就有一部复仇律政爽剧《法钱》，而且首周开播便取得8.1%的平均收视率，表现不俗，跟着继续走高，到第七集已破10%。

《法钱》讲述法律与金钱互相勾结而构筑的邪恶帝国，和利用法律漏洞以及更多的金钱与之抗衡者的故事。

故事从男主角殷勇（李善均饰）少年时期说起，他曾因犯案入狱，出狱后为了生活，在一家拆迁和放贷公司工作，并凭着过人的记忆力和矫捷的身手获得老板明会长的赏识。但殷勇后来无法苟同明会长的作风，决定自立门户，结果被明会长狠狠地教训，两人因此反目。殷勇后来反击，用自己的股票知识让明会长在股市损失一大笔钱，并以握有明会长犯罪的证据要对方和解。殷勇答应明会长离开韩国，条件是，明会长不能伤害殷勇的姐姐和外甥泰春（姜有锡饰）。

殷勇和泰春感情非常好，在殷勇离开韩国的10年，泰春寒窗苦读，终于当上首尔检察厅刑事部检察官。泰春的目标是首尔检察厅的核心——特别搜查部，但他不是毕业自知名大学，经常被分配到一些鸡毛蒜皮的案子，也被特别搜查部部长黄基石（朴勋饰）瞧不起。

泰春后来在处理一起知名股票投资顾问兰博酒驾案时，收到一封密函，里头是一堆加密文件。泰春无法破解密码，于是把文件传给远在蒙古的舅舅请他帮忙。殷勇成功破解密码，发现文件披露兰博与前首尔检查厅长主掌的GMI银行一起操纵股价，背后的指使者是明会长，而明会长的女婿正是检察厅特别搜查部部长黄基石。难怪检察厅几年前曾经调查兰博，当时案子由黄基石负责，最终不了了之。

另一方面，殷勇在破解密函时，发现这是他视如妹妹的俊京（文彩元饰）给他传来的信息，要他回首尔，一起对付明会长。殷勇和俊京在学生时期认识，俊京的母亲没有嫌弃殷勇坐过牢，对他关爱有加，殷勇铭记于心。

殷勇在回韩国之际才发现，原来俊京的母亲是黄基石和明会长“法钱”勾结下的受害者，她被陷害贿赂之罪，公司被吞掉，含恨而终。殷勇决定和俊京联手展开复仇计划，对抗明会长和黄基石，泰春也助舅舅一臂之力。

剧情反转再反转引人入胜

《法钱》的剧本是由《太阳的后裔》“Man to Man”的编剧金元硕执笔，导演则是曾执导《狱火重生：金昌洙》（Man of Will）、《恶人传》（The Gangster, The Cop, The Devil）等影片的李元泰，这也是他的第一部小屏幕戏剧作品。

这部剧一开始在过去和现在之间切换，让人看了有一点混乱，但很快进入精彩的复仇戏，反转又再反转的剧情让人看得紧张。

殷勇和俊京原本成功地让明会长和黄基石被调查，但明会长后来反击，诬陷殷勇是杀人犯，俊京也被黑帮刺伤，泰春顿时不知所措。三人的复仇计划能否继续？

李善均姿态完美切换

李善均在剧中好有魅力，从殷勇少年时获得明会长赏识的意气风发，到后来游走蒙古的不修边幅，以及回到韩国后沉稳地面对明会长的姿态，他完美切换。

文彩元酷酷的气质和眼神，成功带出角色复仇的决心。她在韩国的记者会上说，一直想和李善均前辈合作，这次拍摄《法钱》终于实现了这个梦想，俏皮地表露自己追星成功的快乐心情。

一直演出配角的姜有锡，这次表现让人留下印象，角色的斗志和一度被黄基石动摇的意志，都诠释到位。他接下来将与金宇彬和宋承宪一起演出《末日骑士》，是今年值得关注的新生代演员。朴勋也成功演出恶人一角，眉宇间的邪恶让人看了就生气。

浮世双娇传（首播） Legend of Two Sisters in the Chaos

娱家戏剧台（星和Ch855）晚上7.00

主演：李治廷、孟子义、李艺彤、汪卓成。

讲述符玉盏（孟子义饰）和符金盏（李艺彤饰）姐妹两人因一首《符女帝后》童谣被推上风口浪尖，乃至整个天下的动荡。因为民谣中称娶了姓符的女子就能够成为帝王，因此两姐妹不得不出嫁，但两人都不愿对方出嫁受苦，于是以比赛打赌的方式决定谁出嫁。虽然妹妹输给了姐姐，但是符金盏还是在最后关头迷晕了姐姐上了轿子，殊不知彼此的命运就此被改变，并与皇子薛荣（李治廷饰）、游侠江绍（汪卓成饰）一同在浮世中历练成长，最终双双携手实现蜕变。

权听你说3

8频道 晚上8.00

本集嘉宾是黄振隆和阳光可乐，他们都是歌台歌手，参加《歌台星力量》后转战电视圈。在比赛期间，他们承受不少压力和挑战，但追梦无悔，进入电视圈当主持，他们又经历什么磨炼？两人性格与遭遇大不同，但都继续为梦想奋斗。

黄金巨塔

8频道 晚上9.00

嘟嘟嫲的嘟嘟糕档口被砸，光辉怀疑与威哥有关，去找威哥理论，光明跟踪。威哥指光辉丢失一批货，害他损失惨重，要光辉继续为他走私赔偿，并指当年光辉因哥哥投资失败，为了帮哥哥才自愿走私。光明震惊，才知错怪了弟弟。

捍卫战士：独行侠 Top Gun: Maverick

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）傍晚5.40

1986年《捍卫战士》的续篇，Tom Cruise饰演“独行侠”被安排去训练一群年轻战斗机机师，并执行任务。他必须带领团队完成炸毁敌人铀浓缩厂的危险任务，期间他也被迫面对过往的心魔。