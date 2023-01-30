送吴亦凡入狱后出道 都美竹网剧男主被嘲“另一个吴亦凡”

（北京讯）中国网红都美竹因爆料吴亦凡“酒桌选妃”、“诱奸未成年”等性事细节，让吴亦凡一夕之间事业全毁还被捕入狱，都美竹因此迅速打开知名度。她前阵子传出疑似准备踏入演艺圈，近日网络盛传她即将主演网剧《少女神探》，其中男主角李逸晨眉眼与神韵十分神似吴亦凡，网民笑问：“是照着吴亦凡的长相挑的吗？” 掀起一波热议。

娱乐博主“顶流颜究社”29日发文透露，网剧《少女神探》的男女主角分别是李逸晨、都美竹，称“都美竹自从吴亦凡的事情之后，也算是火了一把，毕竟能够把一个大明星拉下水也是有些能耐。”

话锋一转，直呼男主角长相令人有点眼熟，仔细一瞧“这不是（签签）吴亦凡的同一个类型吗？”并怀疑“跟都美竹演对手戏的男主角，也是都美竹自己选的”。

此话一出，掀起了广大网民热议：“靠‘受害者’人设炒作的全世界头一个吧？”“我记得她说自己想当个普通人不想进圈，还是我天真了。”“这种科技脸网红也能演戏，内娱真的完了。”“演员的门坎真是低到可怕。”

事实上，去年初都美竹就被传出正进行“大改造”——积极减肥、努力练舞、进行牙齿矫正手术，就为了朝演艺圈发展。她更在社媒上传一系列近照展示“改造”成果，秀出绑着麻花辫走清纯路线的照片。