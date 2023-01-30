演反派丢失代言 佘诗曼首次回应“19年前与黎姿不和”

（杭州讯）最新一期的中国演技真人秀《无限超越班》，以港片港剧中的经典武侠形象为主题，让所有学员重演各种经典角色，也让观众重温怀旧记忆。吕颂贤再演自己的代表角色“令狐冲”，佘诗曼则再现了“周芷若”形象。

回看佘诗曼的作品履历，她其实演的反派角色并不多，周芷若和《金枝欲孽》的董佳尔淳是少有的两个。佘诗曼也自曝曾因为演了心狠手辣的尔淳而丢了一个代言。当年佘诗曼因为尔淳而火，恰逢中秋，有品牌方原本希望找佘诗曼扮演嫦娥，但因为尔淳的狠辣形象不讨喜，最终品牌方望而却步，佘诗曼也丢了代言。

为丢失代言难过

这件事曾让佘诗曼十分难过，毕竟难得有代言机会，却因为角色问题而错失，亏了自己便宜了别人。这也是为什么她后来接演《延禧攻略》的娴妃时犹豫再三，她害怕自己演了反派角色后，再度引起观众的反感，从而影响形象以及商业价值。

不过，时代不同了，她非但没有因为娴妃而影响口碑，反而在中国大陆翻红，接了超多代言，弥补了曾经的缺憾。

提起在TVB电视台的旧事，佘诗曼也在节目中回忆了当初拍《金枝欲孽》时的一些传闻和八卦，更特地澄清与黎姿不和的传闻。

佘诗曼在《无限超越班》澄清传闻。（视频截图）

《金》原定的大女主是张可颐，但播出后女主却变成了黎姿，她更勇夺视后荣誉。原本是同样的戏份，角色的设置也差不多，黎姿被奉为女主角并得了视后，所以当时的港媒便大事报道佘诗曼不服，并说两人不和。但当年黎姿和佘诗曼双双没有回应，让不少粉丝和观众以为两人是真的不和，毕竟《金》中两人有太多激烈的争执对手戏。

没将不和传闻放心上

就这样，不和的传闻一直未断，直到前年黎姿和佘诗曼首次晒出合影，算是首次回应了不和传闻，但也没有解释太多。

如今，时隔19年，佘诗曼在《无限超越班》中终于首次正面且详细地回应了当年的不和传闻。她说当时大家只是同剧组拍戏而已，每天有大量的工作要完成，根本没有时间外出吃饭逛街。在剧组天天碰面，也没有将不和的传闻放在心上，而是相信清者自清。

佘诗曼说，自己和黎姿并不是传闻中小气计较的个性，所以大家一致对外，以低调的方式处理，懒得解释。

时间拉回当年的TVB台庆，其实当时视后热门人选并不是黎姿或佘诗曼，而是饰演“如妃”、人气更高的邓萃雯。只不过奖项揭晓后，不少人大失所望，又传出黎姿是“以续约换得奖”。