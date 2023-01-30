英国女友怀孕了！宋仲基宣布再婚当爸

（首尔讯）兔年首对明星传婚讯！ 宋仲基（Song Joong-ki）30日亲自在官方粉丝团宣布，将和大1岁的英国女星凯蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚，而且女方已经怀孕了！

宋仲基去年底认爱后，网民对Saunders大事肉搜，先是挖出她有一名十岁女儿，之后传还有一个儿子。此外，有传言指宋仲基将往英国发展，妇唱夫随，不过，这些传闻没有获得当事人证实。

【宋仲基官方粉丝团全文翻译】

大家好，我是仲基。

今天我签下了人生中最幸福又珍贵的约定，想告知各位这件事情而写下这篇文章。

我和总是在我身边支持着我、互相珍惜、共度珍贵时光的Katy Louise Saunders，誓愿共度下半辈子。

她是那么善良，对自己的生活充满热情；她是如此明智又帅气的人，让我非常尊敬。

因为她，我也正在成为更好的人。

我们很自然地期望能够建造幸福家庭，为了遵守彼此间的约定而下了很大的努力。很感谢的是，一个珍贵的小小生命来到我们两个身边了。

另外，今天我们也以对彼此很深的信任和爱为基础，决定展开夫妻生活而去登记结婚，现在在回家的路上。

我们未来也会像现在这样，两个人朝着相同方向走向美好的未来。

总是支持着我、爱护着我的所有粉丝，真心谢谢你们。

特别是，在我演员生涯中总是给我带来庞大力量的kiaile（粉丝名称）。在你们的期望下，我会抱持着更大的责任心和热情，不论作为一个人，还是做为一个演员，我会努力飞得更高更远。

直到能够面对面互相打招呼的那天前，希望大家都健康平安、幸福美满。