本地电影人云晖翔重出江湖 欲邀戚玉武吴彦祖演鬼片

时隔七年“重出江湖”，本地电影人云晖翔监制鬼魅片《大牌75》，心水男星是戚玉武、吴彦祖，预计今年下半年开镜！

云晖翔曾是本地电影圈的“开国功臣”，当年把本地电影从无做到有，堪称电影小巨人。他拼搏多年，拍过不少电影，早期任职星霖电影就拍摄了《梁婆婆重出江湖》、之后又拍了梁志强的《小孩不笨》《跑吧孩子》、陈子谦执导的《881》《12莲花》，唐永健掌镜的《女佣》，与彭氏兄弟合作的《见鬼》等等。

2015年，云晖翔操刀最后一部电影是《1965》，当时他出任监制、编剧与导演（另一名导演是洪温汉）。

云晖翔后来自立门户，设立了Blue3Asia，近五年来拍了35部短片，包括微电影以及短片系列。

不过，这名出色的电影人自《1965》之后却绝迹大银幕。七年后，他决意再战江湖。接受《新明日报》访问时，云晖翔幽默自嘲：“因为有七年之‘痒’，所以我就复出了。”

将开拍三类题材电影

云晖翔再战江湖，对业界绝对是喜讯，问起“复出大计”，他大方透露将开拍三部题材截然不同的电影，包括恐怖片、贫富悬殊的社会写实片以及历史人物题材电影。

率先张罗的，是本地恐怖电影《大牌75》（Block 75），他身任监制、也是其中一名编剧，剧本早在2019年便开始撰写，因疫情进程放缓，如今疫情松绑，云晖翔认为正是最好的时候进场了！

首选恐怖片，来自他对鬼魅电影的情意结，他笑说：“《女佣》至今仍是恐怖片冠军，当年洪慧芳、陈澍城都有参演，我觉得恐怖片与喜剧不一样，喜剧或受区域限制，本土喜剧本地人觉得好笑，外地人未必这么觉得，但是恐怖片，只要拍到好，各地都能去，因为大家内心所恐惧的元素是共通的，特别容易共情。”

云晖翔也提到彭氏兄弟拍的《见鬼》，已成鬼片经典。

相中两位型男魅力 《大牌75》本地取景 物色旧组屋

新片《大牌75》制作费介于150至180万，云晖翔透露，男主角是住在组屋里，年约40岁的男人，故事内容涉及精神病患者，对白除了华英语，也夹带潮州、福建话，甚至印度语言。

提到心水人选，云晖翔直说：“开会讨论时提到了阿武（戚玉武）、吴彦祖……”不过，他也透露，还未与相关男星联系。

阿武与吴彦祖皆处于熟男年纪，自带型男魅力，演技可圈可点，阿武曾是云晖翔的电影爱将，从新片片名的字面上看，“75”与戚玉武的数字名“715”发音类似，阿武演“75”似乎顺理成章，此番若能合作云晖翔复出拍电影的“第一炮”岂不妙得很？

云晖翔被问起大笑：“哈哈，我怎么没想到！主角名单还没确定啦。”

《大牌75》将在本地取景，云晖翔透露已在物色旧组屋，找了若干地点，《大》预计下半年拍摄。

《新明日报》记者好奇，若拍摄档期撞正农历七月可会忌讳？他说：“不会（忌讳），当年《女佣》也有戏份是在农历七月拍摄的。

复出拍电影，心情很兴奋吧？他说：“不是兴奋，反倒有点紧张，但再次出发令我充满动力，希望能拍出一部不一样的好片！”