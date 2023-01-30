因疫情三年未见 林益民夫妇拟飞日探望爱女

疫情将亲情分割新日两地，日本5月开始出游不必戴口罩，林益民夫妇计划4月底飞日本探望爱女！

据报道，日本将在5月把冠病感染的分类等级降至等同于季节性流感，除了解除口罩令，确诊者也不需要隔离。

林益民的长女林爱心移居日本千叶县流山市，由于疫情，她久未见到双亲。疫情期间，她曾接受《新明日报》访问，叹说：“很想念父母、想念我的家，幸亏可与亲人靠视讯联系。”

爱心当时曾对《新明日报》记者谈到新日居住消费差异，“新加坡买公寓的钱，在日本可以买地，建小小公寓”。

与父亲益民一样，爱心也在自家种植蔬菜水果，还拥有小小菜园。当时，她传了一张外观充满“童话”色彩的独立式洋房照, 也传了种植的小番茄照片给记者看。爱心笑说，以前老妈居家栽种时，她完全没兴趣，现在自己也种植蔬果后，跟父母亲就多了共同话题。

“还没看过她的房子”

几年过去，疫情松绑，相信林氏一家人都渴望来个真实的拥抱。

因此，获悉日本解除口罩令，《新明日报》记者立即联系了林益民。益民开心地告诉《新明日报》，确实打算于4月底飞日本，探望爱女全家。益民透露，在日本宣布“脱罩”措施之前，就已经有了这个念头。他说：“我至今还没看过她在日本的房子！”

其实，自从疫情来袭，亲情也被逼“隔离”，算一算，林家父女几乎三年未曾见面。

益民有两个爱女和四个孙女，小女儿在新加坡，这一次与太太飞日本探望长女，将在当地逗留六个星期，享受重聚的天伦之乐。

“到了我这个年龄，最重要的就是吃喝玩乐，呵呵。”益民说。

日本料理也合这名美食达人的口味，他说：“日本料理吸引人的地方就是因为清淡，就算是煎炸食物也不油腻，所以受到很多人的喜爱。”

提到美食计划，益民透露，下半年将与本地五星级酒店合作办美食会，其中一个美食会设定在国庆佳节期间，其他细节有待稍后敲定。

对于双亲4月底飞日本，长女爱心星期一（1月30日）早上开心地透露：“很期待他们来，可以亲眼看看我们在日本的生活。在这六个星期里，他们可以体验我们在日本的生活，毕竟那跟他们来日本旅游是完全不一样的。我妈妈还可以种点菜哦。”