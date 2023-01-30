梁朝伟无预警开通抖音 电眼配土味情话吸65万粉丝

一向作风低调的梁朝伟，30日上午11时突然宣布开通抖音账号，并上传一则视频和粉丝互动，“土味情话”加“电眼传情”和粉丝打招呼，有别于过往的高冷腼腆形象。45秒的视频上载6小时候，累积65万粉丝，68万人点赞。

60岁的他虽然他也开设脸书、IG等社媒账号，但他只在上面宣传作品，几乎没有分享日常生活的私下面貌。他在抖音的亲切、接地气表现，让人大感意外。

他在视频中以稍带磁性的声音自我介绍：“梁朝伟，其实也没有什么特别，偶尔会发呆，偶尔也会把自己藏起来，你觉得我这双眼睛会说话吗？也许是因为我是不善于用语言去表达自己的人。初次见面的时候会紧张，人多的时候会不知所措，有很多话想要跟别人分享，但不知道怎么开口。既然我的眼睛可以说话，那我就这样，一直看着你就好了，不只有说话的眼睛，也有想见你的心。”

说着“土味情话”的同时，他的一双“电眼”也直视镜头“放电”，不知影迷有没有触电？

刘德华发视频欢迎

网民纷纷留言欢迎：“抖音最大咖的明星！”也有人问他突然空降抖音是否直视为了宣传春节档电影《无名》，或是准备直播带货了。

他的经典搭档刘德华也发视频欢迎：“我来抖音，已经踏入第三年了，本来以为还要等你三年，又三年再三年，没想到你那么快就到了，谢谢伟仔。也希望伟仔可以在抖音跟大家一起分享你的生活点滴、精彩的瞬间。有机会，还可以跟我飙飙戏，太好玩了。”

刘德华的欢迎辞，让人想起两人2002年电影《无间道》中的经典台词，梁朝伟饰的卧底警察陈永仁说：“明明说好是三年，三年之后又三年，三年之后又三年，就快十年了老大！”就让影迷印象深刻。

有粉丝好奇梁朝伟的账号会否追上刘德华。刘德华是在2021年1月开通抖音账号，第一天就吸引4000万人追踪，目前已有将近7700万名粉丝。相比之下，梁朝伟的热度目前看起来还比不上。