宋仲基让孕妻安心待产 岳父母加翻译齐住2000万豪宅

（首尔讯）37岁韩国男神宋仲基（Song Joong-ki）30日在登记结婚后回家的路上，忍不住和粉丝分享自己再婚并升级当爸的消息，双喜临门。两人之后也将补办婚礼，但女方的预产期并未透露。

宋仲基和宋慧乔离婚3年半后，去年底无预警认爱大1岁英国女星凯蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），之后各种行程都出双入对，更曾一起参加女方表妹在峇里岛举行的婚礼，爱得高调，那时已被认为好事近了。

据韩国知名狗仔媒体“D社”（Dispatch）揭露，Saunders去年春天随着宋仲基到韩国，一起住在首尔汉南洞的别墅中，二人不顾外界的眼光，常一起逛超市和出国旅行。宋仲基担心未婚妻在自己出门拍戏不在家的期间，会有语言隔阂，特别请了一位精通韩语的英文老师。

他为了让未婚妻安心待产，还把她的父母亲都请到韩国。目前他们和小两口一起搬到了位于首尔梨泰院的2200万新元的豪宅。Saunders本月还被拍到与妈妈到育儿用品店购物。

Saunders本身有英国和哥伦比亚血统，精通多国语言，曾与好莱坞巨星乔治克卢尼（George Clooney）拍过广告。她后来退隐改当家教。之前有传宋仲基拍摄电视剧《黑道律师文森佐》时，她当他的意大利文老师，因此相识并坠入爱河，但D社指他们是在宋仲基拍完《文》后在意大利认识，跟剧集并无关系。