不鼓励孩子加入演艺圈？ 欧瑞伟：当演员有很多责任

跟无线“最强绿叶”欧瑞伟的采访安排了三个月，终于在一个星期二的晚上11时做到访问。从影近40年的欧瑞伟是无线近年最高产的演员之一，几乎每天开工。单在2022年，欧瑞伟除了是一周播出七天的处境剧《爱·回家之开心速递》（简称《开心速递》）固定班底演员，他另有《铁拳英雄》《金霄大厦2》《黯夜守护者》《超能使者》《轻·功》《有种好男人》六部剧，而且有的角色戏份吃重，待播剧则包括《隐形战队》《罗密欧与祝英台》。

《爱·回家》KC成演艺生涯最长寿角色

61岁欧瑞1983年入读邵氏演员训练班，毕业后在电视台当龙虎武师，后来报读无线艺员进修班，自此展开演员生涯，参演的剧集超过140部。欧瑞伟接受《联合早报》专访时说，现在除了每天拍摄《开心速递》，有时会接演其他剧集，虽然平日睡眠时间少，一个月休息两天，但热爱工作的他毫无怨言，“当演员首先条件是要能挨，一开机就必须在状态之内，是辛苦的，但我还好，还能保持状态。”

从2012年《爱·回家》一二辑、2016年《爱·回家之八时入席》到播出中的《开心速递》，欧瑞伟参演《爱·回家》系列长达11年，多年来不变的是他的角色都取名KC，KC因此成了他演艺事业最长寿的角色，他笑说，现在走在路上都被叫KC呢。

欧瑞伟（右前排二）与《开心速递》里的龙家一家人。（互联网）

《开心速递》2017年首播至今已超过1800集，是香港电视史上最长单部具有连贯剧情的处境剧。观众看不腻，欧瑞伟觉得编剧功不可没，每集故事不同之外，剧情还融入生活点滴，演员也演得“抵死”（风趣幽默），让观众看得轻松过瘾又有代入感。就自己的角色而言，他笑道，编剧有时会把KC写得很“废”，偶尔废得来又很“醒目”（聪明），“他就是懒，做事马马虎虎，能过关就好。”

太太李爱玲是最强后盾

有别于角色，欧瑞伟对待演艺工作的态度一点也不马虎，他自认性格向来开朗积极，多年来渐受编剧笔下的KC影响变得更加正面，“我本身不会太过忧虑，可能家庭没给我什么压力，太太照顾两个孩子，我收工后回到一个很舒适的家，毫无顾虑之下自然能演好戏。”

欧瑞伟的太太李爱玲婚前是马来西亚一线花旦，婚后两人育有一对儿女，李爱玲乐当丈夫的最强盾，专心相夫教子。

有网上消息指他1995年移民新加坡，欧瑞伟澄清：“是马来西亚。当时是到新加坡拍戏……不过我跟新加坡有渊源，早期经常新、马和香港三地走。”

女儿Nicole（右）在本地念酒店管理，太太李爱玲（左）来新出席女儿的毕业典礼，忙着拍戏的欧瑞伟无法出席，只能通过手机直播观礼。（取自IG）

几年前夫妻俩将女儿Nicole送过来新加坡念酒店管理，欧瑞伟说，太太的姐姐嫁到狮城，考虑到女儿过来读书有亲人照顾，于是安排女儿过来；Nicole去年毕业，李爱玲来新出席女儿的毕业典礼，须要开工的欧瑞伟边工作边通过手机直播观礼。他感慨：“女儿毕业，我觉得自己完成了一个阶段（的责任）。”

有网民赞今年24岁的Nicole星味十足，欧瑞伟却谦称：“普通而已！（若女儿想当艺人？）我不知道将来如何，但暂时应该不会。她长大了，自己决定，不学坏就可以了。”并且透露女儿毕业返港后已找到工作，27岁儿子Nicholas则在加拿大念书。

他接着说：“孩子知道当演员有很多责任，须要以身作则，要背负的事情太多，还要面对媒体，他们未必承受得了。做个普通人，演艺工作交给爹地啦！”

家人从来不“投诉”

欧瑞伟大部分时间献给了工作，但家人从来不“投诉”，“有时间我们会一起逛街吃东西，已经很好了。旅行他们去，我的工作不容许我走得太久。”欧瑞伟最后一次出国是三年前，当时应邀到马来西亚商演，“今天到，明天登台，后天就走。跟太太一起去的，就当旅行，时间很短但没办法，因为工作忙，但她明白。”

至于新的一年是否有定下新目标？欧瑞伟很实在地说，没有多余时间去想其他事情，“每个星期收到七集剧本，有时会拍其他剧，基本上每天回家背剧本背到睡觉，隔天早上起来开工。可能以前读书读得不好，所以现在天天都在背书，哈哈。”

做好自己 不为奖项自寻烦恼

受力捧小生周嘉洛凭《开心速递》中的金城安于无线颁奖典礼夺得最佳男配角，上个月樊奕敏以同剧中的“三太”白天娥在《万千星辉颁奖典礼2022》成功捧回最受欢迎电视女角色。

欧瑞伟会否期待以角色KC获得奖项的认同？他直言：“我不会去想，奖只有一个，每一年每个人都很努力，2018年我已经拿了专业演员大奖，不需要再为另一个奖自寻烦恼。我不如安安乐乐做好自己，观众喜欢就好了。”