新一季《璀璨帝国》大换血 新加坡珠宝设计师万爱萍登场

璀璨帝国：纽约篇 Bling Empire: New York

可在Netflix观赏

新一季实境节目《璀璨帝国》共八集，主打在纽约生活的富豪，班底大换血，以家族净资产约40亿美元（约53亿新元）的王宣琳（Dorothy Wang）、在纽约发展的新加坡珠宝设计师万爱萍（Lynn Ban）和时尚大网红梁伊妮（Tina Leung）为主。

香港富豪洪永时和妻子黛博拉也参与节目。（图片由Netflix提供）

亮相节目的还包括香港富豪洪永时（Stephen Hung）和他的妻子Deborah Valdez-Hung（黛博拉）、养生保健中心经营人理查德·张（音译，Richard Chang）和女友Vika Abbyaeva（维卡）、娇滴滴的泰国千金Nam Laks（南）、混血时尚编辑王立民（Blake Abbie）等。

换上全新班底，过去三季的《璀璨帝国》忠实观众未必能接受，相信节目组也考量到这点，因此让前三季的主要人物邱紫琼（Christine Chiu）和新加坡人林凯俊（Kane Lim）“客串”新一季节目。本季主角王宣琳也曾在过去的节目中短暂亮相，她当时跟林凯俊有摩擦，这次则跟黛博拉结怨。

本季着重女性嘉宾

若不够奢华和戏剧化，吃瓜群众不会满足。这两个吸睛“元素”在本季延续，但程度不及过去三季。本季焦点放在女性，男性大多为配角。

新人物多，作为入门，可先了解三个主要女性人物。

●王宣琳

让人吃瓜贡献指数★★★★

观众缘指数★★☆

35岁的王宣琳是金鹰国际集团董事长王恒的千金，家族在台湾起家并发展到美国，产业涉猎连锁百货、房地产、五星级酒店等。她经常在社媒晒出奢华生活及出席各大时尚活动的照片。她曾在台湾时尚圈发展，能说一口流利的华语。

浓妆艳抹，不笑时看起来凶巴巴的她，起初散发“生人勿近”的感觉，但倘若进入她的好友圈，她会温暖待你。她和梁伊妮的闺蜜情是本季看点之一。

王宣琳在节目中说，不可能视人人为朋友，接近她的人也可能有目的。直言直语的她，指责理查德·张咄咄逼人，要她帮东帮西。她也杠上香港富豪洪永时的妻子黛博拉。除此之外，她也在节目“贡献”感情生活的进展。

●梁伊妮

让人吃瓜贡献指数★★★☆

观众缘指数★★★

时尚圈大网红梁伊妮是白手起家的女富豪。她在节目中提到自己曾经家道中落，后来从香港搬到纽约发展时装事业，可说是相当早期的时尚KOL（Key Opinion Leader，意见领袖），她也当过造型师。

梁伊妮在节目中流露脆弱和迷茫的一面，这可拉近她跟观众的距离。40岁的她游走各大时尚周活动，外表风光靓丽，内心惴惴不安，长期失眠。她似乎在爱情方面屡碰钉子，留有阴影，某次王宣琳替她牵红娘线，却令她泪崩和焦虑症发作。她是个有故事的人，让人想更加了解她。

新加坡珠宝设计师万爱萍在纽约发展事业。（图片由Netflix提供）

●万爱萍

让人吃瓜贡献指数★★☆

观众缘指数★★★☆

新加坡人万爱萍以英文名Lynn Ban在纽约创办珠宝品牌，靠着独特的时尚触觉在珠宝界爆红，成为Madonna（麦当娜）、Beyonce（碧昂丝）、Katy Perry（凯蒂佩里）等乐坛天后喜爱的品牌。

万爱萍在2018年接受本地杂志《风华》访问说，儿时住在加东，父亲在她4岁那年被外派纽约，举家离开新加坡，三年后移居香港，12岁时再次搬到纽约，直到17岁才回来出生地新加坡。她的父亲是本地企业家万成龙（David Ban）。

原本想用“我行我素”介绍王宣琳，后来觉得万爱萍更适合这四个字。她在节目中展现50岁女人的帅气模样，其言辞单刀直入，有时会戳伤人，但若不是把对方当朋友，她才不会多说些什么。她的洋人丈夫Jett Kain（杰特）也入镜，两人结婚26年，育有一子，夫妻之间的互动有趣。

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