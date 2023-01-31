《爸爸去哪儿》田亮15岁女儿来新参加职业网球比赛

中国实境秀《爸爸去哪儿》2013年开播后风靡一时，10年过去，当年的小朋友们都长大成为青少年、少女。其中，第一季班底之一的“Cindy”田雨橙遗传了奥运跳水金牌老爸田亮的运动基因，如今15岁的她目标成为职业网球选手，即将在国际赛场初登场，消息一出随即登上微博热搜榜。

根据ITF（国际网球总会）官网公布的新加坡青少年冠军赛J30（J30 SINGAPORE ITF JUNIOR CHAMPIONSHIPS (I) 2023）签表，田雨橙获得外卡首次亮相国际网球赛场。她于星期二（31日）早上9时的比赛中击败本地选手董艺卓，成功闯入次圈。

田雨橙闯入女子单打次圈比赛。（截自ITF官网）

田雨橙从小就展现运动天赋，在《爸爸去哪儿》时期曾被称做“风一样的女子”，自小也展现对网球的热爱。对于宝贝女儿的爱好，爸爸田亮全力支持，曾带Cindy“追星”观战偶像大坂直美的比赛，2020年1月还让她接受澳大利亚传奇名将莱顿·休伊特（Lleyton Hewitt）的大师班指导。

去年9月，有消息指田雨橙将走职业网球道路，当时田亮回应目前没有考虑让女儿走职业网球的道路，但也不会干涉她的决定，会尊重孩子的意愿，培养孩子的独立人格。只要她决定的事情，就放手让她去尝试，相信在尝试的过程中，会找到自己喜欢的事情。