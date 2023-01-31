准确预测宋仲基“会有2段婚姻” 韩国命理师6年前发言引热议

韩国男星宋仲基（Song Joong-ki）星期一（30日）亲自宣布再婚喜讯，透露与英国女友凯蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）完成结婚登记，且女方已经怀孕。消息一出立即掀起网民们的讨论，而韩国一名命理师过去的预测更是引起热议。

经营命理部落格“生辰八字理论旅行”的命理师李锡浩，过去在宋仲基、宋慧乔2017年大婚前，就曾为两人合过八字，直言两人无法白头偕老，更指出宋仲基会有2段婚姻。其中最让网民津津乐道的是当时他甚至还准确预言了宋仲基很可能会在2019年离婚。

预测2年后，双宋真的在2019年中旬宣布离婚。当时不到一天，就涌入11万网民游览“朝圣”该篇部落格文章，如今事隔近4年，二婚的预言再次应验。

宋仲基去年底无预警认爱大1岁英国女星凯蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），之后各种行程都出双入对，更曾一起参加女方表妹在峇里岛举行的婚礼，爱得高调，那时已被认为好事近了。

据韩国知名狗仔媒体“D社”（Dispatch）揭露，Saunders去年春天随着宋仲基到韩国，一起住在首尔汉南洞的别墅中，二人不顾外界的眼光，常一起逛超市和出国旅行。他为了让未婚妻安心待产，还把她的父母亲都请到韩国。目前他们和小两口一起搬到位于首尔梨泰院的2200万新元的豪宅。Saunders本月还被拍到与妈妈到育儿用品店购物。

至于宋仲基父母则对儿子的喜讯相当低调。据韩媒“SPORTS首尔”报道，宋母在接到记者的电话后仅表示“没有什么要说的”，随后便挂断电话，不愿公开发声。

互联网盛传小孩将于8月出生，但宋仲基的经纪公司“HighZium Studio”维持一贯的态度，低调表示，“这是演员的私生活，难以确认。”

与洋妻已交往3年？

韩国前娱乐记者李镇浩在YouTube公开两人交往的时间点，称宋仲基在12月认爱后，曾赴电影的事前拍摄餐叙。他深知自己的恋爱新闻会成为焦点，主动秀出手机里的女友照片，一一介绍“我跟这位在交往”，突如其来的动作，令不少演员感到讶异。

李镇浩称消息来源是电影聚会上的相关人士，并称宋仲基在该聚餐上亲自表示两人“交往3年了”，并不是外界所传的交往1年。