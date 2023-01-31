竞技秀当星队长 戚玉武喜会“教练”骆建佑

本地影视阿哥戚玉武与综艺阿哥李腾共同主持的体育竞技真人实境节目《星牌运动员》将于2月13日起，每逢星期一晚上8时在8频道播出，参与节目的还有田铭耀、赖宇涵、阳光可乐等14位艺人嘉宾。

星期一（1月30日）阿武接受《新明日报》访问分享节目录制经历。戚玉武和李腾在节目中分别担任星牌队长，各领七位队员进行对抗，诠释体育精神。众艺人将挑战射箭、游泳、篮球、乒乓球、保龄球、田径、羽毛球、地板钩球及足球九个运动项目。

对于这次竞技，阿武认为：“虽然体能是基础，但是足球、乒乓球和羽毛球这些项目更需要技术含量。比田径我可能还能占点优势，但是比球类和射箭……我还需要多练些技术。”

值得一提的是，该节目还为各项体育邀请到了的国家队体育健儿担任教练，当中包括羽毛球健将骆健佑。对此戚玉武开心地说：“这次最宝贵的还是能和新加坡国家队国手一起训练，有机会向他们学习，这个很吸引我。”

戚玉武坦言过去自己对本地国家队健将没有太多了解，“但是经过这次相处，我觉得以后再看他们比赛，就会带着更多私人感情。”

赞赖宇涵阳光可乐精神可嘉

谈话时，戚玉武大赞赖宇涵“虽然他看起来在运动方面不太行，但是他的表现让人很惊讶，就算体能不好，他仍一直在坚持。”戚玉武还提到阳光可乐，称她虽然看起来非常娇小，还有些弱不禁风，却在节目里相当拼命。“观众看节目就知道我在说什么了，他们的精神让我很敬佩。”

计划一家飞中国探亲

早前中国宣布对冠病降级管理，并取消赴华人员入境集中隔离。对此阿武透露自己有计划一家人飞中国探亲。“具体时间还没确定，而且妻子白薇秀现在还在拍戏，我一个人回去的话感觉有点‘欠缺’，我想至少要和薇秀一起回去。”