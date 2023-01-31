去年2月已登记结婚 翁立友不打算补办婚宴

台湾“福建歌王”翁立友去年2月已登记结婚，至今没打算办婚宴。

翁立友今年1月1日元旦日无预警宣布结婚喜讯，“震惊”亲友，他星期一（1月30日）晚上在台北接受《新明日报》电访时坦言，与太太Emily早在去年2月就已登记结婚，他说，由于疫情关系就一切从简，“再加上我和太太两人平时生活相当低调，她和双方家人都是圈外人，所以就不刻意对外公布，直到今年元旦才公布喜讯。”

虽然公布了喜讯，但翁立友却遭身边朋友“埋怨”说，为何不尽早告知他们，既然如此，那他是否会考虑补办婚宴？

翁立友说不会，“担心宴请宾客时有所疏漏而‘得罪’人，所以就考虑不办，不过，度蜜月嘛，只要我忙完手头上的工作，就会好好规划一下。”

今年是兔年，让生肖同样属兔的翁立友，是否希望也可以有个兔宝宝，谈及生子计划他表示“还真的想拼一下，不过还是顺其自然。”

疫情暴发近三年，问翁立友如何度过，他说刚开始有点慌，感觉就像提早退休般，不知所措，即便在家勤做运动，但仍有许多时间，后来他去买文房四宝，天天抽出部分时间抄心经，让自己的心安定下来，此外也陪伴妈妈去菜市场买菜。

翁立友在年除夕演出后与本地歌台台主陈志伟（左二）合家围炉吃团圆饭，（左起）袁瑾、翁立友，于美人，右一是新加坡道教总会会长陈添来。（陈志伟提供）

在本地吃团圆饭

翁立友当空中飞人，大年除夕来本地演出，年初二飞回台湾出席南投灯会。

刚在16日推出全新专辑《刀马旦》的翁立友，大年除夕受韮菜芭城隍庙邀请前来参与“癸卯年春节庙会”及除夕夜私人性质商演，这也是他因疫情停工后第二场的海外演出。

虽然只是在狮城短暂逗留两天两夜，但翁立友却心存感激，他说：“去年11月曾经在韮菜芭城隍庙105周年庆暨综合大楼开幕庆典上演出，这次也是为该庙庙会，以及商演的演出，看到台下的观众和他们的掌声，我感到很温馨很温暖，也很感恩。”

翁立友在大年除夕演出后，也和本地歌台台主陈志伟合家、道教总会会长陈添来等一起围炉吃团圆饭。