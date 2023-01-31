娱乐吃瓜：戚玉武敬佩91岁影迷心态年轻 陈秀环受88岁粉丝激励

偶像和粉丝是一种双向的关系，粉丝把艺人当成崇拜和学习的对象，艺人也从粉丝身上找到推动力。戚玉武有一个91岁的影迷，十多年来和比她年轻许多的“妹妹”们一起追星。陈秀环最近遇到了88岁的支持者，握着她的手对她的作品如数家珍，雅慧有一班追随她多年的粉丝，这些年来看着她们大学毕业，踏出社会工作，她感慨地说：“我不把他们当粉丝，而是队友。”

特别的存在 —— 奶奶级粉丝

阿哥戚玉武年纪最大的粉丝已经高龄91岁。他不久前受邀出席这位奶奶级粉丝Mrs Lee的生日会，并在Instagram分享心情：“她是一名退休英语老师，以前都是她来支持我，她和一群还在念书的小妹妹一起，总觉得很另类，无数的电影，电视剧宣传，红星大奖……”

戚玉武接受zaobao.sg访问时说，Mrs Lee事前并不知道他会出现，所以十分惊喜，“生日会当天Mrs Lee的女儿也在，她跟我说了一些往事，比如说她以前常载妈妈出席我的活动，妈妈还会拉着家人一起去支持我，当时家人都觉得妈妈好疯狂！”

Mrs Lee以前经常跟着一班年轻人一起追星，戚玉武在10多年前就知道她的存在，“很容易注意到她，因为她年纪最大，在一群小妹妹当中特别显眼。”戚玉武对于拥有年纪这般大的影迷感觉惊讶又特别，“我对她犹如对待长辈，也一直很佩服她能和其他年轻的影迷打成一片，会跟大家一起出席宣传活动和红星大奖等，有时一站就是好几个小时。她还会为我举牌、做剪报，和小妹妹们玩在一起。”

戚玉武出席了91粉丝Mrs Lee（前排坐着）的生日会。（取自艺人IG）

戚玉武坦言自己平时和影迷互动不多，“大概一年聚一次吧，坦白说我的个性不太懂得跟人互动，虽然经常在活动上看到她们，但对她们并不十分了解，不过我很感激她们一直以来的支持。”就如他在IG上写的：“她们举着有我名字的牌子，声嘶力竭地高喊我名字（仍）是历历在目，还会给我一本本有我消息的剪报手工书，曾经（是）小朋友们，如今个个结婚，生孩子，在各行各业打拼，很感慨，很替他们开心。我依然还在演戏，也是因为这份工作，让我们有了这种特殊的感情和关系。我很幸运，就像一首歌的歌词：‘我在娱乐你之时，快乐却竟比你多’。从工作中得到快乐，也得到许多粉丝的欣赏和鼓励。感激！”

陈秀环被88岁影迷激励

陈秀环正月初四（25日）和老公蔡宜朋带着妈妈林玉枝和二女儿蔡绮耘一起行善，派发爱心饭盒、日用品和红包给60户家庭，而当天一个小插曲让她感受颇深。

她受访时说：“当我来到一户家庭时，一位先生问我能不能进屋探望他卧病在床的母亲，我进到房间见到老太太，她握着我的手，很热情地跟我说她喜欢看我演戏，我问她喜欢哪一部作品，她竟然说得出我早期的作品《飞跃巅峰》，比较近期的《五零高手》她也有看，有这么一位88岁的影迷，让我觉得不可思议又很感动。”

陈秀环行善遇到88岁的粉丝（中），右为其儿子。（取自艺人IG）

陈秀环近期在拍摄英语长寿剧《阳光总在风雨后》（Sunny Side Up），她坦言看到老太太后激励了她想再拍华语剧，“我希望今年（2023年）12月拍完长寿剧之后，回到8频道拍戏给老太太看。”

这是陈秀环第一次遇到年纪那么大的影迷，她透露和大部分粉丝都是一起成长，从单身到各自成家，有一些现在已经变成了好朋友，“我有5个很忠实的粉丝，以前会在电视台等我，陪我录节目、参加活动，我们到现在还有联系，也会一起庆祝生日。”

从影迷变朋友，陈秀环说那是经过很长时间的接触和了解，“我一开始也犹豫，因为我把生活和工作分得很清楚，很担心界线会变模糊，所以其中一个影迷在脸书要求我加他成好友，我是经过5年的观察和考虑，了解和信任对方后才接受的。”

雅慧把粉丝当队友

雅慧没有年迈的粉丝，却有好几个她看着长大的支持者，她告诉zaobao.sg：“我参加《才华横溢出新秀》（2007年）比赛后不久，有一次和莉萍姐去参加一场足球友谊赛。在体育场的时候有一个小女生来找我拍照，当时《才华》才刚结束，竟然有人认出我还要求合照，让我惊讶又感动。那位女生现在还在我的粉丝会Team Yahui，这么多年来，我每次有活动她都风雨不改地来支持我。“

另外两个让雅慧印象深刻的影迷，从她们念中学和理工学院时就开始参加粉丝聚会，“久而久之她们就成了我的左右手，现在我对她们可以放一百个心，她们可以独立运作，把东西安排得很妥当。我看着她们长大，看着她们大学毕业，找到很好的工作，还很有领导能力，真的很欣慰。”

雅慧不时与粉丝们聚会。（受访者提供）

对于这班粉丝，雅慧心怀感激，“每一场活动他们都到场为我欢呼，《红星大奖》期间没日没夜地为我投票，这一些都让我非常非常感动，因为我真心觉得粉丝不好当，如果一场活动在下午四点举行，他们可能一点钟就得去霸位，就为了让我能看到他们为我呐喊。”

也因此雅慧并不把他们当粉丝看待，“他们是我的精神支柱，是我的队友，所以我的粉丝会叫Team Yahui，团队精神是很重要的，少了任何一人都不行。”