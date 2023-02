每年这个时候,是看奥斯卡入围片的机会,近期有10部入围第95届奥斯卡奖的电影包括《法贝尔曼》(The Fabelmans)等在本地公映,而奥斯卡准影后杨紫琼的《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)则预计2月23日在本地重映。

准影后片中皆精神衰弱

《天马行空》的杨紫琼、《法贝尔曼》的Michelle Williams(蜜雪儿威廉丝)与《塔尔》(Tar)的Cate Blanchett(姬蒂班查)都将角逐影后,她们在片中的特色都是精神衰弱。

杨紫琼饰演的美国华裔师奶蜡烛两头烧,自家洗衣店有够忙,老公与女儿又状况百出。

《法贝尔曼》以Steven Spielberg(史提芬司匹堡)的个人成长为蓝图,刻画年轻的男主角如何迷恋上拍电影,蜜雪儿片中演出男主角的母亲,她表面维持一个幸福的家庭,暗地里却与丈夫的好友搞外遇,内心痛苦不堪,搞到得看心理医生。

澳大利亚女星姬蒂班查在《塔尔》演出德国知名管弦乐团的首位女首席指挥家,因一宗丑闻让她身败名裂。姬蒂班查片中是女同志,穿着西装帅气逼人,不过在变成过街老鼠时,精神十分不稳定,还有暴力倾向。姬蒂演来不费吹灰之力,无疑给杨紫琼的影后梦许多压力。

三准影帝角色“沉重”

三个准影帝的片子目前也在本地放映——Brendan Fraser(布兰登费雪)的《我的鲸鱼老爸》(The Whale)、Colin Farrell(柯林法洛)的《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)和Paul Mescal(保罗麦斯卡)的《余晖时光》(Aftersun)。

角色最“沉重”要属费雪饰演的超级肥胖者,肥胖到只敢在线上教课,不敢让学生看到他的样子。他失婚,女儿也以他为耻。布兰登费雪每天花6小时上装,穿上重达136公斤的特殊服装,拍摄过程吃尽苦头。值得留意的是片中扮演他的看护好友的亚裔女星Hong Chau(周洪),很抢戏。

《伊尼希尔岛的女妖》刻画位于爱尔兰西岸的偏远岛屿上,小提琴家康姆(Brendan Gleeson,布莱丹格里森饰)突然单方面跟多年的朋友派瑞(柯林法洛饰)断交,理由是他不想再听派瑞无聊的言谈。派瑞试图修复友谊。这部黑色喜剧强势入围奥斯卡九大奖项,两位男星也分别入围影帝、男配角。影片有暴力元素,但也有很幽默的一面;至于电影的核心,法洛说:“生而为人到底是为了什么?这个故事试图从我们的日常生活里不停地丢出这个问题。”

《余晖时光》刻画麦斯卡与11岁女儿互为磐石的情感,表面上他陪女儿一起嬉戏,实际上他很压抑,外形瘦瘦的他,内心的沉重不输《我的鲸鱼老爸》里的布兰登费雪。

《亲密》黄金戏院独家上映

比利时电影《亲密》(Close)入围最佳国际电影奖,获得2022年康城影展评审团大奖的此片刻画两个13岁的男孩里奥和雷米之间的深厚友谊突然被打乱,里奥努力想弄清楚发生了什么事。这是一部关于友情和责任的电影,帅哥导演Lukas Dhont(卢卡斯东特)本身曾经历成长期的痛苦与哀愁,他提到《亲密》的主题时说:“我们总是希望将每个人分门别类,在那样的爱贴上标签,却不让爱以本来的样貌自由存在。”分级列入PG13的《亲密》2月16日将在黄金戏院独家上映。

本地土生土长的音效师李爱玲参与的好莱坞片《巴比伦》(Babylon)虽打入最佳音效的15强,可惜最终没有入围。《巴》入围最佳制作设计等三奖,值得一提的是Margot Robbie(玛格罗比)有狂野的演出。

其他已在本地公映的包括角逐最佳电影等四奖的《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way Of Water)、最佳动画长片的《鞋猫剑客2》(Puss In Boots: The Last Wish)。