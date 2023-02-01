回新聚首好友李铭顺 王振复激动掉男儿泪

回新见到在娱乐圈一起成长的李铭顺，王振复忍不住掉下男儿泪。

疫情松绑之后，王振复带着爱儿回新过春节，他受访告诉《新明日报》，天天赶着见亲人朋友，欢聚寒暄。振复有感而发：“这年头大家都过得很不容易，一定要彼此珍惜。”

振复透露，此趟回来见到李铭顺，忽然因为激动，忍不住流泪。尽管大家都在台湾打拼，但未必见到面，铭顺是与他一起成长的圈内朋友，彼此还拥有共同的朋友，缘分紧紧牵着。

问起移居台湾的潘嘉丽及林湘萍，振复说：“我们很巧住在同一区！潘嘉丽住在我楼上，是邻居。”

联络频密的是田铭耀，至于来新出演舞台剧的曾国城，振复戏言“熟到烂了”。

正洽谈本地戏约

这次回来，振复也见了不少幕后人，莫非在谈戏剧邀约？振复坦言：“是有在谈，但现阶段还不能确定什么。”

若有长寿剧邀约，振复会点头吗？

“我不会排斥，只要时间档期配合得到，当然如果是学校假期更好，儿子可以一起过来，不然就得让奶奶、姑姑她们代为照顾，不过，儿子现在也已经很独立了。”

振复把新加坡视为第二个家，这几天走到哪里都会被眼尖的观众认出来，还有人以他当年在本地电视台的绰号“螃蟹”称呼他，令他倍感亲切。

爱儿志愿“躺着赚钱” 让他啼笑皆非

振复昵称“小王子”的爱儿，文武双全，从小学习咏春强身健体，课业成绩特优，历史、科学，还有英语成绩都顶呱呱，伶牙利齿，参加校内辩论学会，还会吹萨克斯风，对音律敏感，社媒听到好听的音乐，很快就抓出准确的旋律，振复赞爱儿“青出于蓝”。

不过，为人父母总会为儿子操心，他受访跟记者分享一件令他抓狂的事，“儿子在学校被问长大后的志愿，他居然填上‘躺着赚钱’，我一看就很生气，问他到底在想什么？儿子淡定回我说，没想什么，反正老师也是风趣的人啊。”

现代学生的思维非一般，振复转念一想，似乎也无须把儿子的一句戏言看得那么认真。

记者问，赞成小王子也涉足娱乐圈吗？

他正色地说：“基本上我不反对，但演艺这条路很辛苦很累，我不希望他走这条路，但如果他真的对这一行有兴趣，我也会全力支持，让他去感受、去体会。”