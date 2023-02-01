段伟明有望下月装义肢 重新走路

吉兔年带来三喜，长女献孝心、电影导演邀拍戏、段伟明有望3月装上义肢，重新走路！

段伟明星期二（1月31日）下午受访时告诉《新明日报》，他同日早上前往看医生，预定这个月去测量义肢的尺寸，他语带喜悦地说：“我的伤口已经干涸，但仍需要一点时间锻炼腿部肌肉，医生叮咛我可以坐在椅子上按摩腿部，肌肉一结实，穿上义肢就没那么痛。”

望恢复如常生活继续拍剧

像个战士的伟明充满希望，但愿义肢顺利穿上，恢复如常生活，“李天仁监制，5频道的英语剧“128 Circle”3月底才谈，知道我截肢，天仁皱起眉头，大概在想怎么铺排我的戏吧，上一季已说到我‘老婆’去世，我又回到咖啡店，这一季可以拍我坐电单车，途中发生车祸……”

截肢前有很多挣扎，但伟明把心一横，对自己说“来吧！”，如今，他已无惧于往自己身上撒盐，只因他努力学习怎么放下：“希望借着我的遭遇，呼吁大家，一定要病从浅中医，不要‘铁齿’（固执之意）。”

心疼唐琥穿义肢肤损 教他操作轮椅

重情的伟明曾上门探望唐琥叔，见到唐琥叔穿上义肢后皮肉破损，心里很痛，聚会的三个小时里，他耐心地教唐琥叔怎么操作轮椅，让自己能行动自如，这是他自己从跌跌撞撞中摸索出来的“轮椅体验”，人总是得努力活下去，不是吗？

“最近认识了一个车祸被逼截肢的人，他曾是运动健将，玩举重，身材健硕，20几岁就因意外没了腿，但他没有因此放弃，现在已经70多岁了，真的很不容易。”

伟明期盼尽快学习重新走路，“只要能走，就不会老是记住自己是‘残障人士’，那种感觉实在很不好。”

再无芥蒂 女儿每月寄钱“很感动！”

伟明向来真性情，他坦承年轻时出轨对不起前妻，长女不理睬他，多年来视他如陌路人，但终究血浓于水，出事之后，女儿心急如焚上门探望，父女再无芥蒂；今年大年初一，伟明接到女儿以电话问候，向他拜年，得悉自己因残障暂无工作，女儿开始每个月寄钱给伟明，持续寄了几个月，“那份孝心实在令我很感动！”不过他说钱没过他手，他让女儿直接转账给他现任女友。

对于女儿，伟明语带疼惜：“希望她和女婿的幸福长长久久。”

父女关系缓和之外，导演陈哲艺最近回新度假，也曾联络伟明，两人相约牛车水喝茶，吃点心，“当时我还问他，什么时候拍戏，算上我一份？他立即说‘找个小角色你试试’，哈哈哈。”

半生坎坷，将生活历练融入演技的伟明，演起戏来特别写实、接地气，他是戏剧世界中的黄金绿叶，当被珍惜，尽管被导演认同、得到口头邀约，不过，伟明不敢把话说满，一切顺其自然。