娱乐吃瓜：挥别“男神前任” 宋慧乔腹黑获赞 熊黛林乐当百亿郭太

男神宋仲基再婚当爸，前妻宋慧乔成焦点。港台天王郭富城周杰伦娶妻，他们的前任熊黛林和侯佩岑被问心情。明星与明星拍拖，分手后就算抱着“老死不相往来”的想法，两个名字总还是会有无法切割的关联。看看这些男神与前任们剪不断的情缘，以及前任们挥别男神后的日子是否更精彩。

宋仲基再婚当爸 宋慧乔腹黑取胜

宋仲基2022年底高调认爱英国新欢时，恰逢宋慧乔主演的新剧《黑暗荣耀》播映在即，因此引起他有意为之的说法。与此同时，《黑暗荣耀》制作方宣布所有演员将不接受采访，看似未免模糊焦点的举动，反而颇有火上浇油效应，引起更多揣测。

宋仲基宣布和Katy Louise Saunders结婚。（邝启聪、互联网）

2023年1月30日，宋仲基宣布与英国女友Katy Louise Saunders再婚且将迎接小生命，有粉丝祝福，也有一村的粉丝玻璃心碎。此时焦点又落在了“前宋太太”宋慧乔身上。有粉丝以宋慧乔在《黑暗荣耀》的演出片段制作网络梗（Internet meme）代她发言，称“宋慧乔懒理，而且好得很”。也有舆论引述宋慧乔近日在杂志访问中说“我也会老的”，借题发挥说她“独自憔悴认老”。

从2000年韩剧《秋天的童话》红到现在，41岁的宋慧乔没有因为是离婚妇而影响在演艺圈的市值。据报道，她的片酬在韩国女演员中最高，一集2亿韩元（约21万新元）。恢单后，她连续两部电视剧都搭档小鲜肉，先是与小11岁的张基龙合作《现正分手中》，第二季预计三月播出的《黑暗荣耀》则搭档小14岁的李到晛，看点和话题一个都不少。

宋慧乔在《黑暗荣耀》首次诠释腹黑角色。（Netflix）

宋慧乔在已播出第一季的《黑暗荣耀》一改“白富美”的荧幕形象，首次诠释腹黑角色，收视率报捷，表现也备受赞赏。相较于宋仲基在一样是复仇题材的《财阀家的小儿子》剧中表现，宋慧乔诠释从小在学校被霸凌密谋报仇的“文东恩”，在剧中的强悍眼神及癫狂笑颜让人不寒而栗，演技获好评。她却笑说：“我觉得过意不去。这些年来我到底都在做什么？才发现原来没有让观众看到另外一面的我，我应该更加努力。”

胡歌结婚生女 江疏影疑爱上有妇之夫

中国男神胡歌1月31日在微博发文“我当爸爸啦，母女平安，向大家报喜”，官宣已秘密结婚，老婆是圈外人。毫无预警的婚讯，不禁让吃瓜群众好奇他的恋爱史。

胡歌曾公开两段圈内感情，其一是薛佳凝。另一段，是他2014年12月29日通过微博发文腼腆认爱的江疏影。当时他写道，“我知道我和小江在一起，迟早会被拍到的”，并称江疏影是个“傻傻的姑娘”，“她说她喜欢我的傻，那我就傻傻地喜欢着她”。

胡歌与江疏影合作电视剧后曾短暂交往。（互联网）

两人合作足球题材的励志电视剧《旋风十一人》结下情缘。可惜恋情仅维持了8个月就告吹。她后来和蔡康永一起主持《恕我直言》，在节目中披露与一名圈外人相恋并憧憬婚姻，不料男方突然人间蒸发，直到某天突然透过简讯说“我们到此为止，分手吧”。后来有朋友告诉她，男方似乎已婚，让江疏影晴天霹雳。

事业方面，江疏影可说是“资源咖”，合作的男明星都是顶级大咖，包括王凯、靳东、孙红雷和张艺兴，出演过的影视作品包括《致我们终将逝去的青春》《危城》《一路繁花相送》《三十而已》和《好先生》，但似乎剧红人不红。

郭富城娶嫩妻 熊黛林嫁做“百亿郭太”

模特出身的熊黛林跨足影视圈，曾搭档“宇宙最强”甄子丹，2008到2019年在四部《叶问》电影饰演叶问的妻子。不过，她最广为人知的“角色”，却是2006到2013年期间与香港天王郭富城交往时，被香港媒体冠上的“天王嫂”封号。

熊黛林出演郭富城《风之子》MV种下情缘。（互联网）

2006年，26岁的熊黛林担任41岁郭富城的《风之子》MV女主角，据传在MV中一吻定情。之后她多次被拍到与郭富城长时间独处，包括2007年到泰国探班郭富城窝在酒店17小时，2008年带着宠物狗到郭富城家里为他庆生呆上一天。2013年1月，熊黛林父亲病逝，郭富城参加了葬礼。

两人频传婚讯，不过在2013年分手。据报道，郭富城曾以“鞋子论”形容与熊黛林的这段情而挨骂。他说：“你穿一双鞋，如果不合脚，你觉得不合适，你会想脱下鞋子，换一双适合双脚的鞋来穿。”

熊黛林2016年嫁继承百亿生意的富家子郭可颂，两人育有一对双胞胎女儿。（互联网）

郭富城2017年娶小22岁嫩妻方媛后生下两个女儿。熊黛林则在2016年嫁给香港女星郭可盈的弟弟郭可颂当郭太太。郭可颂继承百亿富商父亲郭达昌的生意，“百亿阔太”熊黛林2017年为他生下一对双胞胎女儿。

熊黛林2017年上《真星话大冒险》节目被直接问“郭富城结婚你怎么看？”（视频2:01），场面虽然尴尬，但她还是见招拆招。

今天的熊黛林可谓情场职场两得意，在2022年产后复出的电视剧《家族荣耀》中饰演泼辣少奶奶“叶彩薇”，表现亮眼让观众耳目一新。角色成功被观众讨厌，可见她的表演有说服力。虽为“百亿阔太”，但熊黛林说，剧里豪门少奶奶天天穿漂亮衣服去喝下午茶和开派对的生活，她在现实中都没体验过，反而是得长时间待在家里照顾小孩。

周杰伦妻小14岁 侯佩岑老公年赚88万

周杰伦与小自己14岁的昆凌2015年在英国古堡举行婚礼（视频）。身为“周杰伦唯一承认的女朋友”侯佩岑被问及前任结婚，知道躲不过问题，没让记者把“看到周董办这么豪华的婚礼”的问题问完，脸上挂着甜美微笑说：“没有诶，我只有看到照片，就觉得真的是郎才女貌。”

周杰伦爱上女主播，2005年农历新年期间被拍到和侯佩岑同游日本代官山泄露恋情，2006年分手。侯佩岑后来与当时任职花旗环球证券销售副总裁的黄伯俊交往几个月后，男方就在峇厘岛下跪求婚。他们在2011年4月17日在峇厘岛举行婚礼，不过结婚登记日是2011年的11月11日。

虽然老公是圈外人，但育有两个儿子的他们在2021年录制了中国综艺节目《婆婆和妈妈》。黄伯俊在节目上深情告白“虽然一路走来有高低起伏，这10年是我一辈子最快乐的日子”。

侯佩岑和黄伯俊2022年庆祝结婚11周年。（互联网）

侯佩岑近日分享夫妻生活，说老公睡觉前会和自己对视，互道一声晚安，不过，“他呼声很大，年轻的时候推他一下，换个姿势声音会小一点，但是现在年纪大了，怎么推都呼很大声”。

有趣的是，周杰伦的前任侯佩岑和现任昆凌在2020年曾贴出同一张彩虹图而引起话题。昆凌后来澄清，贴出的彩虹图是“一张建商传给我们的照片，他说我们后面有彩虹，我觉得很漂亮就po了，没想太多”。她还自我调侃，加上一句：“还好不是周杰伦po的，不然新闻就更大了。”